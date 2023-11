Chênh lệch 149 triệu đồng, nên chọn bản nào của VinFast VF 7?

Nhờ các chính sách hỗ trợ xe điện của Nhà nước, như miễn 100% lệ phí trước bạ, dòng xe xanh này ngày càng được người dùng đón nhận. Trong đó, các sản phẩm của VinFast thường được khách hàng quan tâm, nhờ hệ thống trạm sạc công cộng độc quyền trải dài khắp toàn quốc.

Mới đây, hãng xe Việt đã chốt giá bán của VinFast VF 7 không kèm pin là 850 triệu đồng cho bản Base và lên tới 999 triệu đồng cho bản Plus. Nếu mua đứt pin, mức giá cần trả tương ứng cho 2 phiên bản trên lần lượt là 999 triệu đồng và 1,199 tỷ đồng.

VinFast VF 7 nằm ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh với các mẫu xe xăng cùng cỡ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage (Ảnh: VF).

Giá kèm pin của VinFast VF 7 không dễ tiếp cận với số đông người dùng, tiệm cận SUV hạng D như Hyundai Santa Fe (969 triệu đến 1,299 tỷ đồng). Nếu thuê pin, khách hàng cần đặt cọc 41 triệu đồng, lựa chọn giữa 2 gói: 2,9 triệu đồng/tháng cho 3.000km hoặc 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi trên 3.000km.

Tuy nhiên, giá không kèm pin giữa 2 phiên bản của VF 7 có sự chênh lệch không nhỏ: 149 triệu đồng. Vậy đâu sẽ là biến thể phù hợp với nhu cầu của số đông?

Khác biệt trang bị ngoại thất giữa hai phiên bản của VinFast VF 7

Nhìn từ bên ngoài, bộ mâm hợp kim là chi tiết duy nhất giúp phân biệt 2 phiên bản của VinFast VF 7. Ở biến thể Base, xe chỉ được trang bị la-zăng 19 inch trong khi trang bị trên bản Plus lại là loại 20 inch.

VinFast VF 7 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.545mm, 1.890mm và 1.636mm (Ảnh: VF).

Dẫu vậy, bộ mâm của VF 7 Base vẫn lớn hơn hoặc ngang với bản cao của các dòng xe xăng cùng cỡ (18-19 inch). Trang bị ngoại thất của bản Base khá đầy đủ, bản Plus chỉ hơn ở tính năng điều chỉnh góc chiếu đèn pha thông minh, cốp đóng/mở điện và nhớ vị trí gương chiếu hậu.

Ngoại thất VF 7 Base VF 7 Plus La-zăng 19 inch 20 inch Đèn chiếu sáng LED LED Đèn chờ dẫn đường Có Có Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Điều chỉnh góc chiếu thông minh Không Có Đèn định vị ban ngày LED LED Đèn chào mừng Có Có Đèn hậu LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh/gập điện, có sấy Chỉnh/gập điện, có sấy Gương chiếu hậu chống chói tự động Có Có Nhớ vị trí gương chiếu hậu Không Có Cốp sau Chỉnh cơ Chỉnh điện Gạt mưa trước tự động Có Có

Khác biệt trang bị nội thất giữa hai phiên bản của VinFast VF 7

Khoang cabin của VinFast VF 7 Base và Plus có sự khác biệt rõ rệt. Trên bản tiêu chuẩn, mẫu SUV điện này chỉ có ghế giả da, trong khi bản Plus sử dụng chất liệu da tổng hợp cao cấp hơn.

Chiều dài cơ sở của VinFast VF 7 đạt 2.840mm, lớn hơn các mẫu xe xăng cùng cỡ và tiệm cận SUV hạng D (Ảnh: VF).

Bù lại, VF 7 Base được trang bị màn hình trung tâm 12,9 inch tương tự bản Plus. Những khác biệt còn lại nằm ở các tính năng tiện nghi. Ví dụ, biến thể Plus có hàng ghế đầu chỉnh điện tích hợp chức năng thông gió, trong khi bản Base chỉ có ghế lái chỉnh điện.

VinFast VF 7 Plus có nhiều cổng kết nối điện thoại hơn và sạc điện thoại không dây. Màn hình hiển thị HUD chỉ có trên bản Plus nhưng người dùng bản Base cũng có thể chọn mua thêm; ngoài ra, chỉ bản Plus có tùy chọn trần kính toàn cảnh.

Nội thất VF 7 Base VF 7 Plus Chất liệu ghế Giả da Da tổng hợp Ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Ghế phụ Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh điện 6 hướng Thông gió hàng ghế đầu Không Có Điều hòa Tự động, 2 vùng Tự động, 2 vùng Màn hình giải trí 12,9 inch 12,9 inch Màn hình hiển thị HUD Tùy chọn Có Cổng USB cho hàng ghế sau Không Có Cổng USB Type-C Không Có Sạc không dây Không Có Kết nối Wifi Có Có Phát Wifi Không Có Hệ thống loa 8 8 Chìa khóa thông minh Có Có Trần kính toàn cảnh Không Tùy chọn Phanh tay điện tử Có Có Gương chiếu hậu trong xe Chống chói tự động Chống chói tự động

Khác biệt về khả năng vận hành giữa hai phiên bản của VinFast VF 7

So với bản Base, VF 7 Plus có sức mạnh vượt trội hơn hẳn, do được trang bị tới 2 mô-tơ điện và hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng có phạm vi hoạt động lớn hơn bản Base do sử dụng bộ pin có dung lượng lớn hơn.

Vận hành VF 7 Base VF 7 Plus Động cơ 1 mô-tơ điện 2 mô-tơ điện Công suất tối đa 130kW (174hp) 260kW (348hp) Mô-men xoắn cực đại 250Nm 500Nm Tăng tốc 0-100km/h 10-11s 5,8s Tốc độ tối đa 150km/h 175km/h Dung lượng pin 59,6kWh 75,3kWh Phạm vi hoạt động 375km 431km Hệ dẫn động Cầu trước Hai cầu toàn thời gian

Khác biệt về trang bị an toàn giữa hai phiên bản của VinFast VF 7

VF 7 Base sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản, khác biệt chính nằm ở công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS) và túi khí. Bản tiêu chuẩn của mẫu SUV điện này chỉ có cảnh báo điểm mù và đầy đủ cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

An toàn VF 7 Base VF 7 Plus Phanh ABS/EBD/BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Chức năng chống lật Có Có Giám sát áp suất lốp Có Có Túi khí 6 8 Hỗ trợ lái trên cao tốc Không Có Cảnh báo lệch làn Không Có Hỗ trợ giữ làn Không Có Kiểm soát đi giữa làn Không Có Tự động chuyển làn Không Có Giám sát hành trình thích ứng Không Có Điều chỉnh tốc độ thông minh Không Có Nhận biết biển báo giao thông Không Có Cảnh báo va chạm trước Không Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Không Có Cảnh báo điểm mù Có Có Cảnh báo mở cửa Không Có Phanh tự động khẩn cấp trước/sau Không Có Cảnh báo va chạm ở giao lộ Không Có Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp Không Có Hỗ trợ đỗ xe trước/sau Có Có Hỗ trợ đỗ xe thông minh Không Có Hỗ trợ đỗ xe từ xa Không Có Camera lùi Có Có Giám sát xung quanh Có Có Đèn pha thích ứng Không Có Giám sát lái xe Không Có Trợ lý ảo Có Có

Kết luận

Nhìn vào những so sánh trên, có thể thấy hai phiên bản của VinFast VF 7 có khá nhiều khác biệt về trang bị, vượt quá giá trị 149 triệu đồng chênh lệch giữa giá bán không kèm pin. Đây có thể xem là thủ thuật up-sale (bán hàng gia tăng) của hãng xe Việt.

Nếu chấp nhận chi thêm 149 triệu đồng để mua bản Plus, người dùng không chỉ có nhiều công nghệ an toàn hơn mà còn có một mẫu xe vận hành mạnh mẽ gấp đôi, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh, hứa hẹn trải nghiệm cầm lái thú vị hơn bản Base.

Dự kiến, VinFast VF 7 sẽ được bàn giao cho khách đặt cọc trước Tết Nguyên Đán (Ảnh: Carscoop).

Với những người dùng không có nhu cầu lớn về công nghệ an toàn, VF 7 Base sẽ là lựa chọn hợp lý khi có sẵn voucher mua xe của hãng xe Việt để giúp giá bán hạ xuống mức thấp hơn. Khả năng vận hành tuy không ấn tượng bằng bản Plus nhưng vẫn ngang các mẫu xe xăng cùng cỡ.