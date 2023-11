VinFast VF 7 chốt giá từ 850 triệu đồng, cạnh tranh Mazda CX-5 và Tucson

Là mẫu ô tô điện thứ 6 được VinFast tung ra, VF 7 thêm mảnh ghép để hãng xe Việt hoàn thiện dải sản phẩm của mình, phủ từ phân khúc A đến E. Thuộc nhóm C-SUV đang rất "hot" tại Việt Nam, VF 7 được kỳ vọng mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn, giúp VinFast gia tăng doanh số, dù đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều.

VF 7 là mẫu ô tô thứ 2 của VinFast được hãng thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn, sau VF 9 (Ảnh: VF).

Được thiết kế theo ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng" (Asymmetric Aerospace) bởi Torino Design (Italy), VF 7 mang những đường nét đặc trưng trên các dòng xe VinFast như đèn trước và sau tạo hình cánh chim. Mẫu xe mới cá tính với phần mui vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe.

Xe có chiều dài 4.545mm, rộng 1.890mm và cao 1.636mm, các thông số này có phần tương đồng với Mazda CX-5. Tuy nhiên, VF 7 có chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm (hơn cả một số mẫu D-SUV), trong khi Mazda CX-5 hay Honda CR-V là 2.700mm. Khoảng sáng gầm trên mẫu xe VinFast là 190 mm.

VF 7 được tung ra gồm phiên bản Base và Plus, với nhiều điểm chênh lệch. Bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 19 inch, 1 động cơ điện ở cầu trước cho công suất tối đa 130kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men cực đại 250Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 150km/h và mất khoảng 10-11 giây để tăng tốc 0-100km/h. Quãng đường đi được cho 1 lần sạc đầy pin là 375km.

Phiên bản Plus sử dụng mâm 20 inch, được trang bị 2 động cơ điện với thông số công suất và mô-men xoắn gấp đôi bản Base. Dẫn động 2 cầu toàn thời gian, vận tốc tối đa được nâng lên 175km/h và thời gian tăng tốc 0-100km/h rút còn 5,8 giây. Bộ pin lớn hơn (75,3kWh so với 59,6kWh) nên VF 7 Plus đi được 431km sau mỗi lần sạc đầy.

Không to lớn hơn nhưng VF 7 có chiều dài cơ sở vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc (Ảnh: VF).

VF 7 được trang bị 8 túi khí cùng hệ thống an toàn chủ động như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF 7 sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ…

Các tính năng khác như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ đỗ xe từ xa… sẽ được VinFast cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.

VinFast VF 7 bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Màn hình thông tin cỡ lớn hướng về phía người lái, lược bỏ đồng hồ sau vô-lăng trên VF 7 cũng là phong cách thiết kế nội thất quen thuộc trên các dòng xe điện của VinFast (Ảnh: VF).

Xét theo giá bán, VF 7 (thuê pin) đắt hơn phiên bản khởi điểm của Mazda CX-5 (749 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (769 triệu đồng). Nhưng xét trên giá lăn bánh từ năm 2024 thì chênh lệch về giá giữa những sản phẩm này được thu hẹp lại đáng kể, khi xe điện vẫn được miễn phí trước bạ, trong khi xe xăng/dầu về mức 10-12%.

Hãng áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000km/tháng, và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000km. Mức cọc thuê pin là 41 triệu đồng, sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng khi khách hàng dừng hợp đồng thuê pin, trả lại pin cho VinFast hoặc chuyển nhượng xe và pin cho người khác.

VinFast sẽ nhận đặt cọc xe VF 7 từ 12h ngày 02/12. Với mức đặt cọc 50 triệu đồng không được phép hoàn, hủy, những khách hàng tiên phong đặt cọc VF 7 trước 24h ngày 30/12 sẽ được giảm 30 triệu đồng trên giá bán và được miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng. Khách chuyển cọc sẽ không được ưu đãi.

Dự kiến, những chiếc VF 7 thương mại đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng trước Tết Nguyên đán.