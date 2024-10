VinFast VF 5 Plus: Ghi điểm ở trang bị, chi phí, giá bán

Tiết kiệm chi phí vận hành - Điểm cộng lớn của xe điện VinFast

Một trong những lý do khiến người dùng ngày càng ưu tiên xe điện, trong đó có VF 5 Plus, là khả năng tiết kiệm chi phí vận hành. Ngoài lợi thế về chi phí sạc điện, xe điện cũng ít phải bảo dưỡng vì không có các bộ phận như động cơ đốt, bộ truyền động phức tạp hay hệ thống xả thải.

VF 5 Plus là mẫu xe kinh tế với người sử dụng để kinh doanh do chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp.

Sau khi sử dụng VF 5 Plus hơn 80.000 km, anh Lê Đức Hiếu, tài xế công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ chi phí xe điện hơn 30 triệu đồng/năm, đã bao gồm cả tiền thuê pin 1,6 triệu đồng/tháng và tiền sạc điện.

"Hiện tại tôi được sạc miễn phí nên còn tiết kiệm nữa. Với dân kinh doanh như tôi, luôn ưu tiên tối ưu lợi nhuận thì VF 5 Plus là mẫu xe kinh tế số một", anh Hiếu nhận định.

Trang bị an toàn, công nghệ hàng đầu phân khúc

Bên cạnh những công nghệ quen thuộc như phanh ABS/EBD hay cân bằng điện tử, mẫu xe hạng A này còn sở hữu loạt trang bị như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống 6 túi khí... Trong khi đó, các mẫu xe hạng A phổ biến khác chỉ có 2 túi khí cùng một số tính năng an toàn cơ bản.

Yếu tố công nghệ là điều không thể bỏ qua khi nhắc đến VF 5 Plus. Với màn hình trung tâm 8 inch, tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt, VF 5 Plus mang đến trải nghiệm lái xe thú vị và tiện nghi, thay vì phải dựa vào các nút bấm vật lý. Người dùng cũng có thể dễ dàng quản lý chiếc xe thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, thành viên cộng đồng VinFast, đánh giá cao tính năng cuộc gọi khẩn cấp trên VF 5 Plus. "Hệ thống sẽ được tự động kích hoạt nếu như xe bị va chạm hoặc gặp sự cố trên đường nhằm đảm bảo an toàn. Lúc này VinFast sẽ gửi đội cứu hộ tới hỗ trợ và hoàn toàn miễn phí", anh chia sẻ.

Chi phí sở hữu hấp dẫn

Với các chương trình khuyến mãi từ VinFast, người tiêu dùng hiện tại có thể sở hữu mẫu A-SUV điện của VinFast với mức giá tốt.

Khách hàng mua xe từ nay đến tháng 11 sẽ nhận loạt ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 11, khách hàng mua VF 5 Plus sẽ được nhận ưu đãi lên tới gần 18 triệu đồng. Qua đó, VF 5 Plus có mức giá bán sau ưu đãi chỉ từ 442 triệu đồng. Tùy nhu cầu từng người, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn nhận loạt quà tặng gồm: 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub, gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại tất cả địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup đến hết 1/7/2026, sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN đến hết 1/7/2025.

Khi mua VF 5 Plus, người dùng tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí lăn bánh do xe điện đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Nếu một mẫu xe xăng nguyên chiếc nhập khẩu có giá niêm yết khoảng 500 triệu đồng, chủ sở hữu sẽ phải tốn thêm gần 60 triệu đồng lệ phí, trong khi VF 5 Plus là 0 đồng.

Người mua VF 5 Plus còn có thêm đặc quyền với 8 lựa chọn màu sắc, bao gồm nhiều màu trẻ trung như vàng, hồng tím… trong khi bảng màu của các mẫu xe cùng tầm tiền thường chỉ dừng ở 4-5 màu trung tính.

Với loạt ưu thế và ngày càng ghi điểm trong mắt người tiêu dùng Việt, VF 5 Plus tiếp tục là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc, nhất là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu mua xe của người Việt tăng cao.