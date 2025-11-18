VinFast VF 3: Thiết kế cá tính thu hút người trẻ

Quyết định mua xe vì thiết kế cá tính

Tại chung cư CT1X2 Bắc Linh Đàm (Hà Nội), trong gần 10 chiếc ô tô để dưới sân, VF 3 màu xám có dán cờ Việt Nam hai bên thân xe luôn thu hút ánh nhìn của cư dân hay khách đến thăm.

Anh Lê Thế Cường, chủ sở hữu chiếc VF 3 này là một người kinh doanh tự do. Anh cho biết đã quyết định mua mẫu xe Việt bởi thiết kế cá tính.

“Tôi mua VF 3 cách đây một năm. Kiểu dáng vuông vuông, đẹp mắt nên tôi quyết định mua”, anh Cường chia sẻ lý do đến với mẫu VF 3.

VF 3 có thiết kế trẻ trung, cá tính (Ảnh: VinFast).

Về công năng sử dụng, anh Cường cho biết, VinFast VF 3 phù hợp với nhu cầu cá nhân khi di chuyển trong phố hàng ngày. Mẫu minicar điện cũng chứng minh độ đáng tin cậy trong những chuyến đi chơi xa cùng gia đình.

Anh từng cùng VF 3 đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như núi Ba Vì, Tam Đảo hay một số nơi ở Thanh Hóa.

Một điểm khác khiến anh Cường hài lòng về VF 3 là chi phí sử dụng thấp. Hiện tại, chi phí sạc với anh vẫn là 0 đồng nhờ chính sách miễn phí sạc từ hãng, kéo dài tới tháng 6/2027.

Đây cũng là lý do VF 3 không chỉ thu hút người dùng trẻ thích thể hiện phong cách, mà còn là lựa chọn thích hợp cho nhóm khách hàng muốn tối ưu chi phí như chị em nội trợ, gia đình trẻ…

“Vợ chồng tôi đã mua hai chiếc VF 3. Tôi luôn đề cao sự tiện lợi và đơn giản khi ra đường, trong khi chồng lại muốn phá cách, mạnh mẽ, nên VF 3 là sự lựa chọn tối ưu nhất của chúng tôi khi vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng, vừa thể hiện phong cách cá nhân”, chị Tân Anh, chủ một cửa hàng thời trang ở Quảng Ninh, bộc bạch.

Cơ hội nâng cao chất lượng sống dễ dàng

Với hơn 36.000 xe bán ra từ đầu năm tới nay, VinFast VF 3 không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường, mà còn là chiếc xe được đông đảo người dùng đón nhận nhờ sự thân thiện, dễ tiếp cận và đáng tin cậy cho đa số người Việt. Mức giá từ 299 triệu đồng của VF 3 giúp việc sở hữu ô tô điện trở nên dễ dàng hơn.

“Ngày trước chưa tích cóp đủ, vợ chồng tôi chỉ có hai chiếc xe máy để đi lại và đưa đón con cái. Bây giờ ước mơ sở hữu ô tô đã thành sự thật với chiếc minicar này. Đời sống gia đình được nâng cao khi chiếc xe là nguồn cảm hứng cho chúng tôi tận hưởng cuộc sống”, anh Nhật Anh (An Khánh, Hà Nội) kể về trải nghiệm sau khi chuyển từ xe máy sang ô tô.

VF 3 có mức giá dễ tiếp cận với đông đảo người dùng (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, VinFast cũng đang có nhiều ưu đãi giúp người dùng dễ dàng sở hữu chiếc xe “che nắng chắn mưa”. Khách hàng mua xe trong tháng 11 được trừ thẳng 4% vào giá, cộng thêm hai năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi sang tiền mặt) và không phải trả 8 triệu đồng cho tùy chọn màu sơn nâng cao.

Người đổi từ xe xăng sang xe điện được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng (7,5 triệu đồng nếu thường trú tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua). Riêng khách ở Hà Nội và TPHCM được cộng 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub để mua dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Khi mua xe qua kênh trực tuyến (Online-to-Offline), chủ xe được ưu đãi thêm 2%.

Gói vay tối đa 80% giá trị xe với lãi suất thấp hơn mặt bằng khoảng 3%/năm trong ba năm đầu tiếp tục giữ cho VF 3 lợi thế “dễ mua, dễ nuôi”.

Sự kết hợp giữa thiết kế khác biệt, chi phí sở hữu thấp, khả năng vận hành linh hoạt và loạt ưu đãi khiến mẫu xe này tiếp tục duy trì sức nóng trên thị trường dù đã ra mắt hơn 1 năm nay.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng, VF 3 giữ vị thế của một lựa chọn kinh tế và đủ hấp dẫn để người trẻ lẫn gia đình Việt nâng cấp trải nghiệm sống hàng ngày.