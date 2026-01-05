VinFast triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”

Với 3 chính sách “Mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết ngày 31/12. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu việt sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay ô tô, xe máy điện VinFast chất lượng, giá trị cao với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Luôn theo đuổi giá trị cốt lõi “xe tốt - giá tốt - hậu mãi cực tốt”, VinFast được người tiêu dùng ủng hộ mạnh mẽ suốt thời gian qua (Ảnh: VinFast).

Cụ thể, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn. Đây là chính sách hỗ trợ ưu việt, giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản về tài chính, tạo điều kiện cho mọi khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi ngay sang xe điện mà không cần ứng vốn ban đầu.

Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Các dòng ô tô điện VinFast được ưu đãi 6% đến 10% giá xe (Ảnh: VinFast).

Với các chính sách hỗ trợ toàn diện từ lúc mua xe cho đến quá trình sử dụng xe về sau, thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast đã trực tiếp tháo gỡ các rào cản về tài chính, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe điện với chi phí tối ưu.

Hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin đang không ngừng được mở rộng, cùng với mạng lưới kinh doanh và hậu mãi phủ dày đặc trên khắp cả nước đảm bảo mang lại sự an tâm tối đa cho người dùng trên mọi hành trình.

Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” là sự tiếp nối của chuỗi chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” đã được VinFast triển khai bền bỉ và xuyên suốt nhiều năm qua. Với sự hỗ trợ thực chất cùng bộ ba lợi thế cốt lõi “xe tốt - giá tốt - hậu mãi cực tốt”, VinFast đã được nhiều người tiêu dùng ủng hộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ nhà phân phối gần nhất hoặc gọi điện thoại đến số hotline CSKH: 1900 23 23 89 và truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi