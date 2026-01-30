VinFast quy hoạch 3 dòng xe máy điện và ra mắt 7 mẫu xe

Với hệ sản phẩm đa dạng, sáng tạo và phủ đủ các phân khúc, VinFast đang góp phần thúc đẩy di chuyển điện hóa tại Việt Nam.

Được định vị phục vụ đại chúng, dòng xe máy điện phổ thông VinFast có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận chuyển, gồm các mẫu xe đã ra mắt như Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper…

Mẫu xe Rasad mang thiết kế góc cạnh, cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại (Ảnh: VinFast).

Song song với dòng phổ thông đang có, VinFast công bố hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là dòng cao cấp và dòng thể thao, với 7 mẫu xe đột phá cả về thiết kế lẫn công suất.

Dòng cao cấp sở hữu 3 mẫu xe mới gồm Rasad, Sadie và Saxil, được thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với khách hàng có gu thẩm mỹ thời thượng và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ. Đây cũng là dòng xe đại diện cho sự vượt trội về công năng và thiết kế của VinFast trên thị trường xe máy điện nội địa trong tương lai.

Mẫu xe Sadie thiết kế thanh lịch (Ảnh: VinFast).

Mẫu xe Saxil thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính (Ảnh: VinFast).

Trong đó, Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe tay ga cỡ lớn, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ đặt ở vị trí trung tâm khung xe có công suất tối đa 7.100W, tốc độ có thể lên tới 100km/h.

Hai mẫu xe cao cấp còn lại là Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt. Sadie và Saxil dự kiến sẽ được trang bị động cơ đặt giữa công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa có thể đạt 80km/h.

Mẫu Subab sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng (Ảnh: VinFast).

Sudub có ngoại hình mạnh mẽ (Ảnh: VinFast).

Dòng xe máy điện thể thao được VinFast quy hoạch gồm 4 mẫu xe, được thiết kế theo các phong cách naked-bike (xe mô tô đường phố), cruiser (xe đường trường) và supersport (xe thể thao) với diện mạo phá cách và hiệu suất cao chưa từng có.

Hai mẫu naked-biked có tên gọi Subab và Surad sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, phù hợp di chuyển hàng ngày với thiết kế tay lái cao, kết hợp cùng yên xe thoải mái. Trong khi đó, mẫu cruiser Sudub có ngoại hình mạnh mẽ, với cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe giúp đảm bảo cho chủ xe có những hành trình dài không mệt mỏi.

Mô tô thể thao Surad phù hợp với các tín đồ tốc độ (Ảnh: VinFast).

Để thỏa mãn đam mê của những người mê tốc độ, VinFast ra mắt mẫu supersport có tên gọi Sulad. Với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo việc vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000W, tương đương với các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130km/h. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Ông Hoàng Hà - Tổng giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam - cho biết: “Thông qua việc quy hoạch lại sản phẩm, ra mắt 2 dòng xe mới, với 7 mẫu xe thời thượng, đột phá - chúng tôi mong muốn đưa xe máy điện vượt khỏi khuôn mẫu thông thường, tái định nghĩa thị trường xe máy điện Việt Nam. Đã đến lúc, xe máy điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cách thức thể hiện đam mê, cá tính và trách nhiệm xã hội của những công dân văn minh”.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý IV/2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý II/2027.