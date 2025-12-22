VinFast nhận loạt giải thưởng tại Ấn Độ

Sự kiện đánh dấu sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với chất lượng và thiết kế sản phẩm, năng lực công nghệ, và chiến lược đầu tư bài bản. Đồng thời khẳng định uy tín ngày càng lớn của thương hiệu trên thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới.

Tại ACKO Drive Awards 2026, VinFast VF 7 đã nhận danh hiệu “Mẫu xe SUV cỡ trung của năm” nhờ đáp ứng thuyết phục các tiêu chí của một chiếc SUV gia đình hiện đại. Giải thưởng do nền tảng nội dung ô tô ACKO Drive tổ chức, với kết quả được quyết định bởi hội đồng giám khảo là các chuyên gia đầu ngành thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Trong khi đó, tại GaadiWaadi Editors’ Choice Awards 2026, giải “Gói sản phẩm giá trị nhất của năm” gọi tên VinFast VF 6 nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, trang bị công nghệ, nội thất hiện đại và mức giá cạnh tranh. GaadiWaadi là một trong những trang tin ô tô - xe máy uy tín hàng đầu Ấn Độ, tổ chức giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm nổi bật trên thị trường.

Tại Motorscribes Auto Awards 2025, VinFast nhận 2 giải “Nhà sản xuất xe điện của năm” và “Xe điện của năm” cho xe VF 7, ghi nhận tầm nhìn dài hạn và giá trị sản phẩm vượt trội. Motorscribes Auto Awards được đánh giá dựa trên ý kiến của hội đồng giám khảo và cộng đồng, phản ánh đồng thời góc nhìn chuyên sâu và thực tế thị trường.

Các giải thưởng mới nhất tiếp tục nối dài danh sách danh hiệu VinFast đạt được tại Ấn Độ trong thời gian qua, bao gồm giải “Mẫu xe mới được mong đợi nhất” của ABP Live News, 2 giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” và “Mẫu xe điện đột phá của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards, cùng với giải “Thiết kế của năm” tại Zee Media Auto Summit.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ việc được vinh danh tại ACKO Drive Awards, GaadiWaadi Editors’ Choice Awards, và Motorscribes Auto Awards là sự ghi nhận lớn đối với VinFast trong bối cảnh hãng tăng tốc mở rộng tại Ấn Độ. Các giải thưởng này phản ánh niềm tin của thị trường đối với chiến lược đầu tư dài hạn, năng lực sản phẩm và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái xe điện của VinFast. Qua đó tiếp tục mở rộng hiện diện, đầu tư vào sản xuất và dịch vụ để mang đến trải nghiệm xe điện đẳng cấp quốc tế cho khách hàng trên toàn quốc.

Ông Tapan Ghosh (giữa), Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, nhận giải từ ban tổ chức ACKO Drive Awards 2026: The One That Matters (Ảnh: BTC).

Ông Siddharth Vinayak Patankar, Biên tập viên ACKO Drive, cho biết VinFast VF 7 hội tụ các tiêu chí của một chiếc SUV gia đình hiện đại, và đã ghi điểm với hội đồng giám khảo trên các phương diện: Khả năng vận hành, sự thoải mái, hiệu quả, an toàn và giá trị sử dụng. Giải thưởng khẳng định sự nghiêm túc của VinFast đối với Ấn Độ, đồng thời phản ánh mức độ trưởng thành ngày càng rõ nét của phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường.

Ông Gaurav Yadav, Biên tập viên GaadiWaadi.com cho rằng, với VF 6, VinFast đã cho thấy sự thấu hiểu thị trường xe điện Ấn Độ. Mẫu xe được định giá hợp lý, đi kèm gói trang bị phù hợp với nhóm khách hàng đề cao giá trị sử dụng nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm công nghệ hiện đại. Với phạm vi hoạt động tốt, trang bị hiện đại, và tổng thể cân đối, VF 6 mang lại sự kết hợp hài hòa giữa chi phí, đổi mới và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ông Vikram Gour, Biên tập viên Motorscribes, cho biết điểm khác biệt lớn của VinFast nằm ở tổ hợp sản xuất tại Thoothukudi, hiện đã đi vào vận hành và lắp ráp các mẫu VF 6 và VF 7 ngay tại địa phương. Với việc mở rộng sang xe máy điện và xe buýt điện, cơ sở này sẽ đóng vai trò đáng kể giúp tạo thêm việc làm và củng cố hệ sinh thái sản xuất trong nước. Mẫu VF 7 gây ấn tượng nhờ thiết kế nổi bật, chất lượng hoàn thiện chắc chắn, phạm vi hoạt động thực tế ấn tượng và mức giá cạnh tranh, là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình Ấn Độ đang tìm kiếm mẫu SUV điện tiện nghi, đáng tin cậy, và phong cách.

Tại Ấn Độ, VinFast đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc tới dịch vụ hậu mãi nhằm mang lại trải nghiệm sở hữu liền mạch cho khách hàng. Nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn là tổ hợp sản xuất rộng 160ha của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, hiện tập trung lắp ráp các mẫu SUV cao cấp gồm VF 6 và VF 7 trong giai đoạn đầu. Nhà máy dự kiến mở rộng thêm 200ha nhằm phục vụ kế hoạch phát triển xe buýt và xe máy điện.

Song song đó, VinFast hợp tác với các ngân hàng và các đối tác dịch vụ tại Ấn Độ nhằm phát triển tài chính, hạ tầng, hậu mãi và chuỗi giá trị pin tuần hoàn, thúc đẩy di chuyển xanh tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới.

VinFast (NASDAQ: VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện.

VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, và châu Á.

