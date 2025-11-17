VinFast khẳng định vị thế với doanh số 20.000 xe trong tháng 10

Chất lượng là yếu tố quan trọng

Bảng xếp hạng doanh số ô tô Việt Nam ghi nhận VinFast đạt mức doanh số 20.380 xe bán ra trong tháng 10.

VinFast ngày càng được nhiều người dùng đón nhận (Ảnh: VinFast).

Lũy kế 10 tháng, doanh số của VinFast đã vượt mốc 124.000 xe - kỷ lục mới của hãng. Trước đó, trong 9 tháng của năm nay, nhà sản xuất Việt đã lần đầu vượt qua ngưỡng 100.000 xe.

TS. Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam, nhận định trước đây thị trường ô tô Việt Nam chủ yếu do các hãng xe ngoại chi phối. Sự xuất hiện của VinFast đã tạo thay đổi trong cơ cấu thị phần, chỉ sau vài năm, hãng xe Việt đã vươn lên vị trí hàng đầu thị trường.

Nói về sức hút của xe điện VinFast, TS Đỗ Hữu Hào nhắc tới lý do đầu tiên và quan trọng nhất là chất lượng xe điện thương hiệu Việt.

Theo ông, lợi thế này có thể nhìn thấy rõ khi không chỉ cá nhân mà còn có ngày càng nhiều doanh nghiệp vận tải, taxi công nghệ, logistics lựa chọn xe điện VinFast.

Với những mẫu xe phải di chuyển hàng chục nghìn km mỗi tháng như xe dịch vụ, tiêu chí quan trọng hàng đầu phải là chắc chắn, đủ khả năng cày ải qua năm tháng. Xe điện VinFast đã chứng minh được những lợi thế vượt trội này và được tin tưởng.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Đình Vũ, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô, đang giảng dạy tại TPHCM cho rằng, các mẫu xe điện của VinFast đang chinh phục người dùng cả về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành so với các mẫu xe cùng tầm tiền. Theo ông, sự xuất hiện của VinFast đã đem tới làn gió mới cho thị trường xe Việt ở mọi phân khúc.

“VF 7 là một ví dụ điển hình bởi không chỉ ở Việt Nam, giới truyền thông quốc tế cũng quan tâm đến xe điện Việt”, TS Vũ nói.

Chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm ngày càng rõ nét

Ở khía cạnh công nghệ an toàn và tiện nghi, VinFast cũng tạo ra khác biệt rõ rệt. Đơn cử như với VF 8, mẫu SUV hạng D của VinFast có sức mạnh lên tới 402 mã lực, mô men xoắn lên tới 620Nm.

Ngoài ra còn là hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 với các tính năng tiên tiến như: hỗ trợ lái trên đường cao tốc; cảnh báo chệch làn; hỗ trợ giữ làn; kiểm soát đi giữa làn; giám sát hành trình thích ứng; cảnh báo va chạm… Thực tế, nhiều chủ xe điện cho biết, đây là những trang bị đã nhiều lần cứu chủ nhân khỏi những tình huống nguy hiểm.

Chính sách hậu mãi là yếu tố giúp VinFast chiếm lòng tin khách hàng (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh chất lượng, TS. Đỗ Hữu Hào cho rằng, chính sách hậu mãi và mạng lưới hạ tầng sạc phủ toàn quốc cũng là những yếu tố giúp VinFast chiếm trọn lòng tin khách hàng. Hiện hệ thống trạm sạc V-Green đã có hơn 150.000 cổng sạc, phủ sóng mọi tỉnh thành, từ cao tốc, trung tâm thương mại đến các khu công nghiệp…

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam tin tưởng, doanh số VinFast sẽ còn tăng bởi giờ đây người tiêu dùng đã hiểu rõ về chất lượng cũng như sự tiện lợi của xe điện.

Theo nhiều chuyên gia, việc VinFast liên tiếp tạo lập kỷ lục về doanh số và nới rộng khoảng cách với các đối thủ cho thấy chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm của hãng xe Việt ngày càng rõ nét.

VinFast triển khai chương trình miễn phí sạc điện công cộng cho người dùng xe điện đến giữa năm 2027, giúp tiết kiệm chi phí sạc hàng năm. Dịch vụ hậu mãi của VinFast với bảo hành lên tới 10 năm, cùng hệ thống hơn 330 xưởng dịch vụ khắp cả nước giúp người dùng an tâm trong quá trình vận hành.

“Từ sản phẩm, dịch vụ đến chính sách hỗ trợ, VinFast đang biến xe điện thành lựa chọn hợp lý, tiện lợi và kinh tế cho người Việt. Đó là chiến lược khác biệt, đồng thời là bí quyết riêng của VinFast để chiếm lĩnh thị trường”, TS Nguyễn Đình Vũ khẳng định.