VinFast Evo Lite Neo đồng hành cùng học sinh mùa tựu trường

Thiết kế thoải mái, hướng đến giới trẻ

Ngọc Anh, học sinh lớp 11 tại Hà Nội thích thú khi chia sẻ về chiếc xe máy điện vừa được bố mẹ mua cho nhân dịp năm học mới. “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã ưng Evo Lite Neo vì thiết kế trẻ trung, hiện đại và rất thời thượng. Xe có nhiều màu sắc để lựa chọn. Em chọn màu xanh rêu trông cá tính và thu hút”, Ngọc Anh chia sẻ.

Evo Lite Neo nhỏ gọn và trọng lượng phù hợp với học sinh (Ảnh: VinFast).

Ngọc Anh ấn tượng với sự nhỏ gọn và trọng lượng vừa tầm của xe. Chiều cao yên xe phù hợp với vóc dáng của nhiều học sinh. “Em chỉ cao hơn 1m50 một chút nhưng ngồi lên xe vẫn rất vừa vặn, chân chạm đất dễ dàng vì yên thấp và xe nhẹ. Tư thế ngồi thẳng và thoải mái, lái xe không thấy đau lưng”, Ngọc Anh cho biết.

Ngọc Anh đánh giá cao việc Evo Lite Neo được trang bị cốp rộng tới 17 lít, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác. Hệ thống đèn Full LED và màn hình đồng hồ kỹ thuật số HMI cũng là những điểm cộng về mặt tiện ích và thẩm mỹ.

“Đồng hồ kỹ thuật số là điểm nhấn trên chiếc xe. Evo Lite Neo có dáng xinh, tiện lợi và mang cảm giác hiện đại, năng động, phù hợp với giới trẻ”, Ngọc Anh nhận xét.

Chiếc xe mang lại sự yên tâm trọn vẹn

Nếu các bạn học sinh bị thuyết phục bởi thiết kế và sự tiện lợi, đối với các bậc phụ huynh, VinFast Evo Lite Neo không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là chiếc xe mang đến sự yên tâm.

Evo Lite Neo có tốc độ tối đa 49 km/h (Ảnh: VinFast).

“Điều khiến tôi quyết định chọn Evo Lite Neo cho cháu chính là sự an toàn. Xe có tốc độ tối đa 49 km/h, giúp tôi yên tâm hơn khi con di chuyển trên đường. VinFast lại là thương hiệu lớn, sản phẩm đã được người dùng Việt tin cậy”, anh Đức Quang, phụ huynh có con trai đang học cấp 3, chia sẻ.

Chính sách bảo hành chính hãng tới 3 năm cũng góp phần giúp anh yên tâm khi mua xe cho con sử dụng.

Từng đi thử Evo Lite Neo tại đại lý trước khi chốt xuống tiền, anh Quang đánh giá cao khả năng vận hành. “Đường đang làm, nhiều đoạn gồ ghề nhưng xe đi rất êm, chắc chắn, mua cho con đi học thấy an toàn hơn”, anh Quang nói.

Evo Lite Neo có khả năng chống nước vượt trội với tiêu chuẩn IP67, cho phép động cơ chống nước ở mức ngập sâu 0,5m trong thời gian 30 phút. Hệ thống phanh cũng được trang bị phanh đĩa phía trước, kết hợp với lốp không săm giúp tăng khả năng an toàn cho xe.

Evo Lite Neo đang có giá niêm yết 14,4 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Evo Lite Neo có giá niêm yết 14,4 triệu đồng, đã bao gồm ắc quy, sạc. Hiện tại, người mua xe máy điện được hưởng chung chính sách hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ tương đương khoản tiền tiết kiệm được khoảng 1,7 triệu đồng cho chủ xe Evo Lite Neo, đồng thời được sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027 tại trạm sạc công cộng V-Green. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua xe trả góp chỉ từ 10% giá xe, tỷ lệ vay tới 80% giá trị.

Với những ưu điểm vượt trội về thiết kế, khả năng vận hành và chi phí tối ưu, Evo Lite Neo trở thành lựa chọn cho các bạn học sinh, sinh viên trong năm học mới.