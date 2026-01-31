VinFast EC Van: Giải pháp xe vận tải đô thị cho hộ kinh doanh

Ngoại hình bắt mắt, nội thất thực dụng, khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị

Với một chiếc xe vận chuyển hàng nội đô, yếu tố ngoại hình thường bị xem nhẹ, nhưng với EC Van, ngoại thất của mẫu xe này được đánh giá là hiện đại và bắt mắt, thể hiện rõ qua cụm đèn chiếu sáng Halogen với bóng Bi-Projector đặc trưng.

VinFast EC Van có thiết kế gọn (Ảnh: VinFast).

“Đây là một điểm nhấn giúp chiếc xe nhìn gọn gàng và chuyên nghiệp dù là xe chở hàng”, reviewer (người đánh giá) Trung Kiên từ kênh Mê Xe nhận định.

Chung quan điểm, reviewer Hùng Lâm nhận xét rằng, dù là xe tải, nhưng EC Van dùng “đi chơi cũng được”. Xe sử dụng bộ mâm sắt 14 inch đi kèm lốp với tiết diện lớn, dày dặn, giúp chịu tải tốt và không bị lún khi chở nặng.

Bước vào bên trong, sự đơn giản và bền bỉ là đặc trưng rõ nét của mẫu xe này. Khoang cabin dành cho 2 người ngồi rộng rãi và thoáng đãng nhờ thiết kế trần cao. Điểm nổi bật nhất của EC Van so với các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống điều hòa hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, xe vẫn trang bị đầy đủ đài FM, cổng USB, thẻ nhớ và kết nối Bluetooth để tài xế giải trí trên mọi hành trình.

“Ở EC Van, việc có điều hòa là một điểm cộng rất lớn, những chuyến chở hàng sẽ thoải mái hơn”, reviewer của Drive Mode VN nhấn mạnh.

Dung tích thùng hàng 2.600 lít và tải trọng hơn 600kg (Ảnh: VinFast).

VinFast EC Van có dung tích thùng hàng 2.600 lít và tải trọng hơn 600kg, cho khả năng vận chuyển vượt trội so với nhiều mẫu xe tải nhẹ truyền thống. Hệ thống treo sau sử dụng cầu cứng và lá nhíp được thiết kế chuyên dụng để đảm bảo sự vững chãi trên mọi cung đường.

Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe 165mm cùng quãng đường di chuyển khoảng 175km sau mỗi lần sạc giúp mẫu xe đáp ứng các điều kiện vận hành trong đô thị.

“Với tầm vận hành đó mà chở hàng trong thành phố, tôi nghĩ phải đi mấy ngày mới hết. Sạc DC thì chưa đầy một tiếng đã đầy rồi”, anh Hùng Lâm khẳng định.

“Mua xe 0 đồng”: Giải pháp tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận cho tiểu thương

VinFast EC Van không chỉ giải quyết bài toán vận tải mà còn là lời giải cho bài toán kinh tế bền vững, đặc biệt đối với các hộ gia đình, tiểu thương hay doanh nghiệp nhỏ.

Với mức giá niêm yết chỉ 285 triệu đồng, cộng thêm ưu đãi 6% theo chương trình “Mãnh liệt Vì tương lai xanh”, cộng hưởng cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện của Chính phủ, mẫu xe này đang đặc biệt dễ tiếp cận với người dùng.

Nhiều người dùng quan tâm đến mẫu xe (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” do VinFast triển khai được xem là một phương án hỗ trợ tài chính, giúp các tài xế kinh doanh vận chuyển hàng hóa có thể tiếp cận phương tiện mà không cần dồn vốn lớn ban đầu.

Anh Văn Đức, một hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đền Lừ (Hà Nội), chia sẻ, những hộ kinh doanh nhỏ thường có vốn mỏng nên nếu dồn hết vào xe thì sẽ rất khó tối ưu được dòng tiền, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng đang ngày càng lớn.

“Chính sách ‘Mua xe 0 đồng’ của VinFast giúp tôi tối thiểu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dành nguồn lực tài chính cho các kế hoạch kinh doanh”, anh Đức nói thêm.

EC Van còn có chi phí vận hành hợp lý. “EC Van có thể trở thành một lựa chọn mới trong lĩnh vực vận tải dịch vụ. Đối tượng khách hàng sẽ không đòi hỏi quá nhiều về trang bị mà cần sự cơ động, khoang chứa đồ lớn và chi phí vận hành hợp lý”, reviewer của Drive Mode VN dự báo.

EC Van đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành mẫu xe dịch vụ của các hộ kinh doanh: dễ mua, chi phí thấp và đủ bền bỉ để tạo dòng tiền ổn định mỗi ngày trong đô thị.