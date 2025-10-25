VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Là doanh nghiệp hàng đầu về xe điện, thời gian qua, VinFast đã trở thành đối tượng bị mạo danh để trục lợi.

Cụ thể, VinFast phát hiện một số trang fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.

Gần đây nhất, một số trang fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nói trên.

Tuy nhiên, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền nhận ưu đãi thông qua phần mềm chat.

Ngay sau khi phát hiện hành vi giả mạo gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo (report) các trang fanpage giả mạo tới Facebook để yêu cầu can thiệp, xử lý; đồng thời, thông báo trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

Website chính thức của VinFast Việt Nam (Ảnh: VinFast).

Fanpage chính thức của VinFast Việt Nam (Ảnh: VinFast).

Fanpage chính thức của Xe máy điện VinFast (Ảnh: VinFast).

Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức là website https://vinfastauto.com/vn_vi; diễn đàn https://vinfast.vn/; fanpage ô tô https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Các trang thông tin khác đều là giả mạo. Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện đến hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 để xác minh hoặc có thêm thông tin chi tiết.

“VinFast khuyến nghị khách hàng khi phát hiện hành vi mạo danh hoặc bị lừa đảo trực tuyến cần báo cáo trang, bài viết vi phạm tới đơn vị quản lý nền tảng mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Với triết lý 'Đặt khách hàng làm trọng tâm', VinFast cam kết sẽ luôn đồng hành và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng”, đại diện VinFast khẳng định.