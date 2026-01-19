VinFast bàn giao gần 176.000 ô tô điện trong năm 2025

Năm 2025 khép lại với nhiều cột mốc chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam. Nổi bật nhất trong đó là con số lên tới 175.099 ô tô điện bàn giao của VinFast.

Đặt trong tương quan toàn thị trường, quy mô doanh số của VinFast cho thấy khoảng cách áp đảo so với các thương hiệu khác, kể cả những cái tên từng giữ vị trí top đầu ở các giai đoạn trước.

VinFast đạt doanh số ấn tượng trong năm 2025 (Ảnh: VinFast).

Riêng tháng 12/2025, VinFast bàn giao 27.649 xe. Nhiều dòng xe trong dải sản phẩm của thương hiệu Việt cũng là mẫu xe hàng đầu các phân khúc như: VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) hay Limo Green (27.127 xe), cho thấy độ phủ ấn tượng trong cùng một thời điểm.

3 trụ cột lý giải doanh số ấn tượng

Doanh số của VinFast được lý giải nhờ 3 trụ cột: chất lượng sản phẩm - giá hợp lý - hạ tầng và chính sách hậu mãi vượt chuẩn.

Là người đã trải nghiệm hết dải sản phẩm ô tô điện VinFast và sở hữu nhiều mẫu xe của thương hiệu này, anh Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho rằng, xe điện VinFast có những điểm mạnh so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc: khung gầm chắc chắn, phụ tùng chuẩn, trang bị đầy đủ.

VinFast có khả năng vận hành ấn tượng (Ảnh: VinFast).

“Không chỉ đi phố, cá nhân tôi đã sử dụng xe VinFast đi xuyên Việt nhiều lần. Tôi đánh giá chất lượng xe VinFast ổn định”, anh Thắng chia sẻ.

Chất lượng ô tô điện VinFast không chỉ được chứng minh qua khả năng vận hành hằng ngày trên các cung đường Việt Nam mà còn vươn ra thế giới với những hành trình xuyên Đông Nam Á, chuyến chinh phục vùng đất Tây Tạng (Trung Quốc)...

Anh Chu Hữu Thọ - Chủ tịch Hội VF 8 Miền Bắc cho biết, hành trình từ Hà Nội qua Lào đến Trung Quốc và lên đến Tây Tạng - nơi có độ cao chênh lệch khá lớn, cung đường đèo núi khắc nghiệt là một dịp thử độ bền, khả năng vận hành của xe điện VinFast.

“Đó là một cung đường với nhiều cảnh đẹp nhưng cũng đầy thử thách, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có lúc nhiệt độ ngoài trời -10 độ C, nhiệt độ pin của chiếc VF 8 vẫn ổn định cho khả năng hoạt động bình thường. Trên tuyến cao tốc, VinFast VF 8 thể hiện khả năng vận hành ổn định và linh hoạt ở dải tốc độ cao”, anh Thọ nhớ lại hành trình thực hiện hồi cuối năm 2024.

Mạng lưới 150.000 cổng sạc tại Việt Nam cũng là lợi thế vượt trội của VinFast.

“Với mạng lưới điểm sạc phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, người dân mua xe điện không phải suy nghĩ quá nhiều”, anh Nguyễn Mạnh Thắng phân tích.

Vì chủ động đầu tư hạ tầng, VinFast có điều kiện để thực hiện các chính sách hỗ trợ tốt. Việc người dùng xe điện VinFast được sạc miễn phí đến tháng 6/2027 đã giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng.

Chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho các mẫu xe và pin, đi kèm mạng lưới xưởng dịch vụ hàng đầu thị trường cũng là những yếu tố khiến người mua yên tâm.

Riêng về chi phí, xe điện VinFast dễ tiếp cận với nhiều người tiêu dùng. Không chỉ có giá tốt, các chính sách ưu đãi của thương hiệu Việt đã giúp các chủ xe dễ dàng chuyển đổi xanh.

Mới đây, hãng xe Việt cũng đã công bố triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với chính sách mua xe trả góp 0 đồng đi kèm mức hỗ trợ trực tiếp 6-10% cho các dòng ô tô, xe máy điện áp dụng tới hết năm 2026. Ngoài ra, người mua xe điện cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền lên tới cả trăm triệu đồng (tùy dòng xe).

Với nền tảng được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm, giá phù hợp và hệ sinh thái đồng bộ, VinFast được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục đạt nhiều dấu mốc doanh thu trong thời gian tới.