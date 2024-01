Vì sao nhiều người dùng chuộng xe điện?

Xe điện - "Cỗ máy lái" phá vỡ các giới hạn

"Mạnh, quá mạnh, mạnh khủng khiếp" - đó là loạt tính từ reviewer Lê Thượng Tiến, kênh XeVuiVietNam mô tả về chiếc VinFast VF 8.

Theo anh Tiến, cảm giác "dính ghế" thường được xem là thước đo cho sức mạnh của những "cỗ máy lái". Đây từng là đặc quyền của những chiếc xe thể thao đắt tiền có giá vài tỷ đồng. Tuy nhiên, giờ đây khách hàng chỉ cần bỏ ra tầm 1 tỷ đồng để trải nghiệm cảm giác "dính ghế" mỗi ngày.

Anh Tiến dẫn chứng, VF 8 Plus có công suất 402 mã lực nhưng mức giá chỉ 1,27 tỷ đồng (bản thuê pin). Trong khi đó, để có 1 chiếc SUV xăng công suất tương đương, khách hàng có khi phải bỏ ra 6 - 7 tỷ đồng.

"Động cơ điện mang lại cảm giác mượt mà, không độ trễ khi đạp ga, đồng thời xe điện cho chúng ta sự tự tin khi vượt xe khác", reviewer của kênh XeVuiVietNam khẳng định.

Động cơ mạnh mẽ của VF 8 chinh phục khách hàng.

Reviewer Lê Thượng Tiến còn chỉ ra một ưu điểm nữa của xe điện là sự ổn định, êm ái và bám đường. Anh Tiến cho biết, trước đây, các hãng xe truyền thống phải dày công nghiên cứu, thiết kế để làm sao trọng tâm xe càng nằm sát đường, càng về trung tâm của xe càng tốt. Nhưng qua xe điện, mọi vấn đề dễ giải quyết vì bộ pin nằm dưới sàn xe, nhờ đó trọng tâm xe thấp và dồn về trung tâm.

Dẫn câu chuyện nổi tiếng của ngành xe, anh Tiến cho biết, nhiều hãng xe đã phải tốn rất nhiều thời gian và chi phí để tạo ra những chiếc xe yên tĩnh. Nhưng những giới hạn này đã bị phá vỡ khi những chiếc xe điện ra đời vì tiếng động cơ không còn nữa.

Xe điện với các tính năng an toàn, thông minh

Khẳng định sẽ không quay trở lại với xe xăng sau khi sở hữu 2 mẫu xe điện thương hiệu Việt là VF e34 và VF 8, anh Chu Hữu Thọ, chủ kênh AutoBikes Vietnam, tiết lộ xe điện tạo cho người dùng sự an tâm, thoải mái và tự tin khi cầm lái. Điều này có được là nhờ tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), thông minh và trang bị an toàn.

Nói về sự ưu việt của chiếc VF e34 nói riêng và xe điện VinFast nói chung, anh Thọ liệt kê hàng loạt tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện khi mở cửa, giám sát hành trình thích ứng, camera 360 độ…

"Xe điện VinFast có nhiều tính năng trợ lái. Các tính năng này rất hữu ích, giúp người dùng không chỉ lái xe an toàn hơn mà còn mang lại cảm giác tự tin và phấn khích", anh Thọ đánh giá.

Cũng theo chủ nhân kênh AutoBikes Vietnam, xe điện còn có nhiều công nghệ, tiện tích thông minh như trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt, màn hình HUD, màn hình giải trí tích hợp đa ứng dụng... Đây là những lợi thế giúp xe điện VinFast dễ dàng ghi điểm với người dùng. Với tình hình giao thông ngày càng phức tạp, các tính năng ADAS hay Smart Service giống như trợ thủ đắc lực giúp việc lái xe vừa an toàn, nhàn nhã lại vừa thú vị hơn rất nhiều.

"Phải khẳng định, với ô tô điện VinFast, giá trị mang lại lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra", anh Thọ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh Thọ cũng chỉ ra lý do khách hàng ngày càng ưu tiên lựa chọn xe điện - đó là chi phí lăn bánh, vận hành và bảo dưỡng.

Trước tiên, xe điện hấp dẫn do được miễn 100% lệ phí trước bạ, nhờ đó giá mua xe gần như đã là giá lăn bánh.

Xe điện vượt trội không chỉ ở các tính năng thông minh mà còn ở chi phí vận hành.

Chi phí vận hành của xe điện cũng được đánh giá rẻ hơn so với một số dòng xe xăng cùng phân khúc. Anh Thọ dẫn chứng, ở mẫu VinFast VF 8 Plus, chi phí nhiên liệu hơn 600 đồng/km. Do không cần thường xuyên thay dầu, nước làm mát và một số chi tiết khác nên xe điện còn giúp người dùng tiết kiệm tới 50% chi phí bảo dưỡng. "Xe điện thực sự càng đi càng rẻ", anh Thọ khẳng định.

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng mua xe trên thị trường đang có sự thay đổi khi hiểu biết của người dùng tăng lên. Xe điện VinFast, với sự mạnh mẽ trong vận hành, tính năng an toàn, thông minh và chi phí tối ưu, đang ngày càng được nhiều người sử dụng.