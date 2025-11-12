VEAM Motor đấu giá xe tồn kho, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giao xe khách hàng

Tiếp nối thành công từ hai phiên đấu giá trước, VEAM Motor tổ chức đợt đấu giá xe ô tô lần thứ 3 trong năm, với số lượng 602 xe, được chia thành 250 nhóm (lô) tài sản với nhiều chủng loại như xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Đây là cơ hội để khách hàng và đại lý trên toàn quốc sở hữu những sản phẩm chính hãng, chưa qua sử dụng, giá khởi điểm hấp dẫn, cùng hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Nhà máy ô tô VEAM phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức chương trình đấu giá xe ô tô với mức giá khởi điểm cạnh tranh, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng với mức giá dễ tiếp cận.

Nhà máy ô tô VEAM sẽ tổ chức đấu giá xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Đây đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, bảo quản tại nhà máy, đầy đủ hồ sơ pháp lý. Hồ sơ tham gia đấu giá được mở bán từ ngày 7/11 đến ngày 1/12.

Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 9h ngày 4/12, theo hình thức đấu giá trực tiếp tại phiên đấu giá theo từng nhóm (lô) tài sản, phương thức trả giá lên. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Tổ dân phố 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng có thể xem xe trực tiếp tại Nhà máy ô tô VEAM. Chương trình mở rộng cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

Việc tiếp tục đấu giá tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM theo hình thức bán đấu giá với phương án mới thể hiện nỗ lực của VEAM trong việc giải phóng hàng tồn kho, tránh lãng phí và thu hồi tối đa vốn cho doanh nghiệp.

VEAM Motor tập trung nhân lực, sản xuất và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giao xe cho khách hàng

Song song với việc tiếp tục tổ chức đấu giá xe tồn kho, duy trì sản xuất - phát triển sản phẩm mới, VEAM Motor đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao xe cho khách hàng trúng đấu giá ở các phiên trước.

VEAM Motor cam kết không chỉ bàn giao đúng tiến độ đã cam kết, mà còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ hậu mãi và bảo hành, củng cố niềm tin và thương hiệu trong mọi giao dịch.

VEAM Motor chủ động tăng cường nguồn lực, đảm bảo tiến độ sản xuất và bàn giao (Ảnh: VEAM Motor).

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn trong giai đoạn cao điểm, VEAM Motor đã rà soát, điều chỉnh và tăng cường nhân sự trực tiếp sản xuất, đồng thời bổ sung lao động mới, sắp xếp làm thêm giờ nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện và bàn giao xe.

Song song đó, công ty cũng đẩy mạnh công tác tuyển dụng để vừa phục vụ nhu cầu hiện tại, vừa chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần chủ động - chuyên nghiệp - minh bạch, VEAM Motor không chỉ hướng tới hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ xe trúng đấu giá đúng tiến độ, mà còn coi đây là bước chuyển mình quan trọng để tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh, duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm mới.

VEAM Motor đang tăng tốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu thực tế của thị trường.

Trong thời gian tới, VEAM Motor dự kiến ra mắt loạt sản phẩm mới, gồm: xe ben Forland D65 (3,5 tấn), Forland D90 (6 tấn), Forland X160 (8,2 tấn), cùng các mẫu xe tải điện 1,5 tấn và xe van điện dưới 1 tấn.

Xe tải ben Forland X160 - Tải trọng 8.200kg, thể tích thùng hàng 6,7m3.

Các sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị sử dụng cao, chi phí vận hành hợp lý, đồng thời khẳng định nỗ lực đổi mới - phát triển bền vững của VEAM Motor trong giai đoạn mới.

Xe tải Van V2 tải trọng 945kg, thể tích thùng hàng 4,4m3.

Độc giả quan tâm có thể liên hệ để nhận hồ sơ và hướng dẫn chi tiết:

Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam

Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976 448 446

Tư vấn và xem xe tại Nhà máy ô tô VEAM

Hotline: 0974 250 478