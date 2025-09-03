V-Green triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện

Với mức đầu tư chỉ từ 210 triệu đồng/tủ đổi pin, đối tác có thể chung tay cùng V-Green kiến tạo hạ tầng giao thông xanh, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng với cam kết đồng hành lâu dài từ V-Green.

Một tủ đổi pin tiêu chuẩn của V-Green bao gồm tủ và 11 viên pin có chi phí đầu tư ban đầu là 210 triệu đồng. Trong vòng 5 năm đầu, V-Green cam kết sẽ đảm bảo thu nhập cho nhà đầu tư tối thiểu đạt 15% giá trị đầu tư mỗi năm, tương đương với tối thiểu 31,5 triệu đồng/tủ/năm.

Cụ thể, chủ đầu tư tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được nhận toàn bộ khoản phí đổi pin trị giá 9.000 đồng/pin/lượt. Ngoài ra, trong 3 năm đầu tiên, các đối tác nhượng quyền còn được V-Green hỗ trợ thêm 1.250 đồng/pin/lượt. Tổng cộng với mỗi lượt đổi pin, chủ đầu tư nhượng quyền sẽ nhận được 10.250 đồng, trong khi không tốn thêm chi phí hay nhân lực cho quá trình vận hành vì tất cả quy trình được quản lý hoàn toàn tự động.

Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện khẳng định tầm nhìn và cam kết của V-Green trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo tính toán từ V-Green, một tủ đổi pin có thể thu hồi vốn chỉ sau khoảng 2,5 năm. Nguồn thu từ tủ đổi pin sẽ tạo ra dòng tiền thu nhập mở ra một hướng kinh doanh mới cho các nhà đầu tư.

Với những lợi điểm vượt trội, mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được kỳ vọng sẽ phủ rộng tại các khu dân cư, các tuyến đường chính và các điểm đỗ xe công cộng, giúp mang đến sự thuận tiện, linh hoạt cho người dùng xe máy điện VinFast. Theo ước tính, chỉ mất chưa đầy 1 phút để thay thế hai viên pin đã hết bằng 2 viên pin đầy năng lượng, chủ xe máy điện VinFast sẽ có trải nghiệm di chuyển liền mạch, không gián đoạn.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc Công ty V-Green, chia sẻ: “Việc triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện là một bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn và cam kết của V-Green trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi sẽ không chỉ mở rộng mạng lưới, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một tương lai xanh, sạch cho tất cả mọi người”.

Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, bao gồm cả xe máy và ô tô điện. Hiện tại, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành. Thông qua mô hình nhượng quyền tủ đổi pin, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa từ các đối tác trên khắp cả nước, V-Green đặt mục tiêu đạt 150.000 điểm đổi pin xe máy điện tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, lớn hơn gấp nhiều lần số lượng trạm xăng, dầu hiện nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô hình nhượng quyền tủ đổi pin và đăng ký trở thành đối tác của V-Green, độc giả truy cập website: https://vgreen.net/vi hoặc liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89, nhánh số 5.