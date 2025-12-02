V-Green hợp tác với Telkom Property thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện tại Indonesia

Theo nội dung MoU, V-Green được tạo điều kiện tiếp cận và khai thác số lượng lớn bãi đỗ xe tại các vị trí trọng điểm trên khắp Indonesia, từ tòa nhà văn phòng, quỹ đất trống đến các khu thương mại chiến lược, đặc biệt những địa điểm do Telkom Property quản lý.

Những khu vực này sẽ được sử dụng cho mục đích xây dựng trạm sạc xe điện, bãi đỗ và hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Là thành viên của công ty viễn thông đa quốc gia Telkom Indonesia, Telkom Property là trụ cột về tối ưu hóa và phát triển danh mục bất động sản. Với kinh nghiệm lâu năm và mạng lưới bất động sản rộng lớn, công ty đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu hạ tầng đô thị hiện đại tại Indonesia.

Trong MoU ký với V-Green, phía Telkom Property cam kết chủ động rà soát, đề xuất các địa điểm tiềm năng, kết nối V-Green với chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý bất động sản. Ngoài ra, Telkom Property cũng trực tiếp cho thuê những khu vực thuộc quản lý của công ty theo nhu cầu thực tế và thỏa thuận chung giữa hai bên.

Hợp tác giữa V-Green và Telkom Property tạo nền tảng quan trọng cho nỗ lực mở rộng mạng lưới trạm sạc, tăng tốc phát triển hạ tầng xanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Indonesia. Qua đó, hai bên cùng đóng góp vào mục tiêu xây dựng một tương lai giao thông bền vững cho quốc gia.

Bà Amini Kusumawati, Giám đốc Kinh doanh Telkom Property, nhấn mạnh: “Chúng tôi rất hào hứng hợp tác với V-Green - một doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng và cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng xe điện tại Indonesia.

Hợp tác này không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh cho Telkom Property mà còn thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh, hướng tới một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững cho người dân Indonesia”.

Ông Mai Trường Giang, Tổng giám đốc V-Green Indonesia (phải) và bà Amini Kusumawati, Giám đốc Kinh doanh Telkom Property (trái) tại sự kiện ký kết (Ảnh V-Green).

Ông Mai Trường Giang, Tổng giám đốc V-Green Indonesia, khẳng định: “Uy tín và nguồn lực của Telkom Property sẽ hỗ trợ V-Green đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới trạm sạc trên khắp Indonesia. Cùng nhau, chúng tôi sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái xe điện VinFast, tạo giá trị vượt trội cho người tiêu dùng và đóng góp vào cuộc cách mạng giao thông xanh trên toàn cầu”.

V-Green là công ty do tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng thành lập với tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng xanh, cùng các giải pháp trạm sạc thông minh, linh hoạt. Indonesia hiện là một trong những thị trường chiến lược của V-Green trong hành trình vươn ra thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng cũng là nhà sáng lập hãng xe thuần điện VinFast, vốn đang hoạt động tại Indonesia. Hiện nay chủ sở hữu xe điện VinFast ở Indonesia đang được sạc miễn phí tại các trạm sạc do V-Green vận hành.

Chỉ trong gần hai năm hiện diện ở Indonesia, VinFast đã giới thiệu dải sản phẩm phong phú, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 đến VF 7 - đi kèm những chính sách bán hàng và hậu mãi đột phá.

Hãng cũng không ngừng mở rộng hợp tác với mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ, ngân hàng và công ty tài chính trên toàn quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng chuyển đổi xanh.

VinFast đang chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy lắp ráp tại Subang, dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện Indonesia, khẳng định tinh thần “Đưa con người tiến bước - Cùng đất nước vươn xa”.