Từ 15/12 bãi bỏ Thông tư 04/2021 về bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới

Cụ thể, khoản 39 Điều 1 Thông tư 158/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Thông tư 158/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Một trong những nội dung của Thông tư 04 nói trên là quy định về phí và mức trách nhiệm bảo hiểm. Theo đó, mức phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ phương tiện cơ giới là 55.000-60.000 đồng đối với mô tô hai bánh, 55.000 đồng đối với xe máy điện, 290.000 đồng đối với các loại xe gắn máy khác, 437.000 đồng đối với ô tô dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và 794.000 đồng đối với ô tô từ 6 đến 11 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải.

Đối với mức trách nhiệm bảo hiểm, khoản 1 Điều 4 Thông tư 04 quy định mức trách nhiệm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự; 100 triệu đồng/vụ đối với ô tô, máy kéo và các phương tiện thuộc nhóm quy định.

Việc bãi bỏ Thông tư 04 đồng nghĩa các quy định về mức phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tại văn bản này không còn được áp dụng kể từ thời điểm văn bản bị bãi bỏ có hiệu lực. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Quy định này tiếp tục là căn cứ pháp lý xác lập nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới, không phụ thuộc vào việc Thông tư 04/2021/TT-BTC bị bãi bỏ.