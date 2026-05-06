Tôi bình tĩnh dù bị coi thường là "phụ nữ lái xe" trong lần đầu gặp tai nạn

Sau hơn 10 năm rong ruổi khắp các cung đường ở Việt Nam, tôi đã lần đầu gặp va chạm giao thông. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng đầy đủ hai loại bảo hiểm đã mua: bảo hiểm thân vỏ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS).

Trong đó, bảo hiểm thân vỏ là loại tự nguyện, chi trả chi phí sửa chữa xe của chính mình khi bị hư hỏng do va chạm, tai nạn hoặc các rủi ro khác. Còn bảo hiểm TNDS là loại bắt buộc, thay chủ xe bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba khi gây tai nạn.

Tôi muốn kể lại trải nghiệm này để chia sẻ đến mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ, về cách xử lý khi gặp va chạm giao thông.

Ba chiếc xe tấp vào lề sau vụ va chạm liên hoàn (Ảnh: NVCC).

Tôi gặp va chạm giao thông vào tối 17/4 trên cầu vượt nút An Dương - Thanh Niên (Hà Nội). Đó là một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 3 ô tô. Xe của tôi là chiếc ở cuối. Theo nguyên tắc chung, va chạm xảy ra do xe phía sau không làm chủ tốc độ và khoảng cách dẫn đến đâm vào xe phía trước. Do đó, xe phía sau thường phải chịu trách nhiệm bồi thường, đồng thời tự chịu thiệt hại xe của mình.

Trong tình huống này, tôi phải bồi thường cho xe thứ hai và tự sửa xe của mình, còn xe thứ hai bồi thường cho xe đầu tiên.

Sau khi va chạm, việc đầu tiên là cần giữ bình tĩnh. Hãy hít thở sâu khoảng 10 giây. Một cái đầu tỉnh táo sẽ giúp mình tiết kiệm rất nhiều tiền và tránh gặp rắc rối phát sinh sau đó. Đây là bước rất quan trọng.

Bước thứ hai, tôi dùng điện thoại quay video (kể cả khi chưa xuống xe) để ghi lại hiện trường. Tôi quay rõ vị trí va chạm, biển số các xe liên quan, đồng thời nói thêm vài câu ngắn gọn, như "Xe mình đang di chuyển trên đường... (tên đường) thì xảy ra va chạm với xe phía trước...".

Vụ va chạm khiến một bên chiếc VinFast VF 3 móp méo (Ảnh: NVCC).

Đây là bằng chứng rất quan trọng để làm việc với bên bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm TNDS - đơn vị sẽ thay bạn bồi thường cho bên bị thiệt hại. Nếu có camera hành trình, có thể không cần thực hiện bước này.

Khi đã đủ bằng chứng, tôi và các bên di chuyển xe vào lề để tránh gây cản trở giao thông, đồng thời bật đèn cảnh báo khẩn cấp.

Tiếp theo, tôi giao tiếp với các bên còn lại. Lúc đó, một chủ xe gọi thêm bạn bè tới và có đôi câu bình phẩm về việc phụ nữ lái xe, nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thiện chí. Nếu gặp phải người nóng nảy hoặc thiếu tôn trọng, không cần tranh cãi, hãy gọi bảo hiểm để làm việc.

Tôi gọi phía bảo hiểm thân vỏ trước, sau đó gọi cho phía bảo hiểm TNDS. Khoảng 15 phút sau, giám định viên có mặt tại hiện trường. Toàn bộ quá trình lập biên bản kéo dài khoảng 2 tiếng. Tôi chuẩn bị sẵn giấy tờ, gồm: bằng lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm và hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi hoàn tất hiện trường, bước tiếp theo là giám định và sửa chữa. Tôi hẹn chủ xe bị va chạm đến garage để giám định thiệt hại, thống nhất phương án sửa chữa và báo giá. Lúc này, theo tôi, chủ xe nên có mặt để đảm bảo đánh giá khách quan.

Báo giá sửa chiếc VinFast VF 3 của chị Ngô Minh Huyền (Ảnh: NVCC).

Khi thống nhất được con số, tôi chuyển khoản cho chủ xe bị va chạm đúng số tiền trong báo giá. Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ nội dung biển số xe và nội dung bồi thường, sau đó gửi lại hóa đơn cho giám định viên. Bảo hiểm sẽ hoàn tiền trong vòng 30 ngày.

Số tiền nhận lại = số tiền tôi đã chuyển - 10% VAT.

Cần lưu ý, bảo hiểm TNDS chỉ chi trả phần thiệt hại do tai nạn gây ra. Những lỗi, hư hỏng có từ trước, hay không liên quan đến vụ va chạm, bảo hiểm sẽ từ chối. Tuy nhiên, trong thực tế có thể cân nhắc linh hoạt; nếu chi phí hợp lý để giữ thiện chí. Tôi chấp nhận sửa phát sinh thêm một vài hạng mục nhỏ ngoài danh mục cho xe kia. Nếu bạn không muốn, có thể thẳng thắn từ chối.

Tôi mua bảo hiểm thân vỏ với mức phí 5 triệu đồng/năm và bảo hiểm TNDS 480.700 đồng/năm.

Trong tổng mức thiệt hại 10.199.529 đồng gây ra cho xe kia, bảo hiểm chi trả 9.144.000 đồng và tôi tự chi trả 1.055.529 đồng.

Với xe của tôi, toàn bộ chi phí sửa chữa 7.086.905 đồng được công ty bảo hiểm chi trả. Tôi chỉ thanh toán 540.000 đồng mức khấu trừ theo từng vụ.

Tai nạn, va chạm giao thông là điều không ai muốn, nhưng khi đã gặp phải, tôi nhận ra rằng mua bảo hiểm giống như có thêm một lớp "áo giáp". Việc của mình chủ yếu là liên hệ với phía bảo hiểm để được hỗ trợ xử lý.

Và trên hết, cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh đôi co, giúp giải quyết vấn đề nhanh gọn và hạn chế phát sinh rắc rối sau vụ va chạm.

Độc giả Ngô Minh Huyền