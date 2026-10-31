Mitsubishi Pajero thế hệ mới gây sốt ở nhiều thị trường

Mitsubishi Motors đã chính thức mở bán mẫu SUV địa hình Pajero thế hệ mới tại Thái Lan, trước khi lần lượt đưa xe đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Mẫu xe này cũng đang nhận được sự quan tâm lớn tại Nhật Bản và Australia, với lượng đơn đặt trước và đăng ký quan tâm vượt kỳ vọng ban đầu của hãng.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trong lễ ra mắt toàn cầu tại Nhật Bản hôm 2/9 (Ảnh: Bảo Trung).

Mở bán đầu tiên tại Thái Lan

Pajero thế hệ mới được sản xuất tại nhà máy Laem Chabang của Mitsubishi Motors tại Thái Lan. Đây là cơ sở sản xuất quan trọng, phục vụ chiến lược sản xuất và xuất khẩu toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Sau Thái Lan, xe sẽ được xuất khẩu sang Australia và Nhật Bản, dự kiến bắt đầu mở bán tại hai thị trường này từ giữa tháng 12.

Từ năm tài chính 2027, Mitsubishi Motors dự kiến lần lượt phân phối Pajero mới tại khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường ở Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Theo Mitsubishi Motors, Pajero thế hệ mới kế thừa và phát triển triết lý sản phẩm của dòng xe này, kết hợp khả năng off-road, độ tin cậy và độ bền của một mẫu xe dẫn động 4 bánh thực thụ với sự thoải mái, dễ điều khiển của xe du lịch. Hãng cũng nhấn mạnh mẫu xe mới được nâng cấp về độ tinh tế, tương xứng với vị thế sản phẩm đầu bảng.

Mitsubishi Pajero 2026 được trang bị khá đầy đủ tiện nghi, với thiết kế 5 hoặc 7 chỗ ngồi tùy phiên bản ở mỗi thị trường (Ảnh: Autolifethailand).

Ông Keisuke Kishiura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, cho biết Thái Lan là thị trường đầu tiên đón nhận Pajero mới trong kế hoạch phân phối toàn cầu. Đây không chỉ là thị trường quan trọng mà còn là trung tâm sản xuất và xuất khẩu chủ chốt của hãng.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero thế hệ mới được bán với ba phiên bản, gồm Pajero 2.4 GLS 2WD có giá 1.499.000 baht (tương đương 1,15 tỷ đồng), Pajero 2.4 GSR 2WD có giá 1.699.000 baht (khoảng 1,31 tỷ đồng) và Pajero 2.4 Super Exceed 4WD có giá 1.999.000 baht (khoảng 1,54 tỷ đồng).

Số lượng đơn đặt hàng vượt mục tiêu tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, Mitsubishi đã nhận được khoảng 5.500 đơn đặt trước cho Pajero mới, vượt mục tiêu doanh số 4.000 xe mà hãng đặt ra cho năm tài chính hiện tại. Hãng bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 1/10 và dự kiến mở bán chính thức vào ngày 17/12. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm dòng Pajero có thế hệ mới được giới thiệu tại thị trường quê nhà.

Giá bán tại Nhật Bản khởi điểm từ 6,193 triệu yên (khoảng 1 tỷ đồng). Xe có 4 phiên bản, trong đó bản cao cấp nhất có nội thất và hệ thống âm thanh được nâng cấp, giá khoảng 7,9 triệu yên (1,3 tỷ đồng).

11.000 lượt khách quan tâm tại Australia

Tại Australia, Pajero thế hệ mới cũng thu hút sự chú ý đáng kể trước khi có mặt tại các đại lý vào tháng 12. Mitsubishi Motors Australia cho biết đã ghi nhận khoảng 11.000 lượt khách hàng bày tỏ sự quan tâm đến mẫu SUV này, tăng mạnh so với 3.982 lượt trước thời điểm xe ra mắt toàn cầu hồi đầu tháng 9 và khoảng 8.000 lượt vào giữa tháng 9.

Tất cả các phiên bản Pajero đều được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Mitsubishi Diamond Sense với 13 tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo lệch làn đường... (Ảnh: Autolifethailand).

Đại diện Mitsubishi tại Australia cho biết hãng hiện chưa yêu cầu khách hàng đặt cọc. Thời gian chờ nhận xe cũng chưa được xác định, nhưng hoạt động sản xuất hiện chưa gặp hạn chế về nguồn cung. Pajero được lắp ráp tại Thái Lan, cùng nhà máy với mẫu bán tải Triton.

Tại Australia, Mitsubishi dự kiến phân phối Pajero với 3 phiên bản GLS, Exceed và GSR. Xe có giá khởi điểm 68.490 AUD cho bản GLS 5 chỗ, 69.990 AUD cho bản GLS 7 chỗ, 79.990 AUD cho bản Exceed 7 chỗ và 84.990 AUD cho bản GSR, tương đương từ khoảng 1,28 tỷ đồng đến 1,6 tỷ đồng.

Mitsubishi kỳ vọng doanh số sẽ phân bổ tương đối đồng đều giữa ba phiên bản. Trong đó, bản GLS cũng hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị cho thuê xe và khách hàng mua xe theo hình thức thuê tài chính.

Hãng chưa loại trừ khả năng bổ sung một phiên bản thấp hơn GLS để mở rộng tệp khách hàng. Mitsubishi đã nộp hồ sơ xin phê duyệt cho phiên bản Pajero GLX tại Australia.

Sự trở lại của dòng SUV mang tính biểu tượng

Mitsubishi Pajero lần đầu ra mắt vào năm 1982. Tính đến nay, hãng đã sản xuất hơn 3,29 triệu xe trên toàn cầu. Mẫu SUV này tạo dựng danh tiếng về khả năng vận hành địa hình và độ bền sau khi giành chức vô địch chung cuộc tại một giải đua rally lớn vào năm 1985.

Với thế hệ mới, Mitsubishi kỳ vọng sự trở lại của dòng SUV mang tính biểu tượng này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đồng thời củng cố vị thế của hãng trong phân khúc SUV địa hình ngày càng cạnh tranh.

Mitsubishi Pajero 2026 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời dạng thang (ladder frame), kết hợp với hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau cầu cứng liên kết 5 điểm (Ảnh: Autolifethailand).

Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, mã 4N16, có nguồn gốc từ Mitsubishi Triton nhưng được hiệu chỉnh riêng cho Pajero. Khối động cơ này sản sinh công suất 204 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 480Nm tại 1.750-2.500 vòng/phút.

Hệ truyền động mới kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới, có chế độ Sport và chức năng chuyển số tuần tự Sequential Shift.

Phiên bản cao cấp nhất Pajero 2.4 Super Exceed 4WD được trang bị hệ dẫn động Super Select 4WD-II (SS4-II) đặc trưng của Mitsubishi. Hệ thống này cho phép người lái lựa chọn 1 trong 7 chế độ địa hình, gồm Normal (Bình thường), Eco (Tiết kiệm), Gravel (Đường sỏi), Snow (Tuyết), Mud (Bùn), Sand (Cát) và Rock (Đá).

Bên cạnh đó, xe có 4 chế độ cài cầu, phù hợp với từng điều kiện vận hành: 2H (dẫn động cầu sau), 4H (dẫn động 4 bánh toàn thời gian), 4HLc (dẫn động 4 bánh, khóa vi sai trung tâm) và 4LLc (dẫn động 4 bánh ở dải số thấp, khóa vi sai trung tâm).

Trao đổi với Dân trí trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Pajero mới tại Nhật Bản hồi đầu tháng 9, đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết xe sẽ được đưa về nước với đầy đủ tính năng, không bị cắt bỏ tùy chọn nào.

Tại thị trường Việt Nam, Pajero mới sẽ cạnh tranh với các mẫu SUV khung gầm rời 7 chỗ như Ford Everest, Toyota Fortuner, và thậm chí cả Toyota Land Cruiser Prado.