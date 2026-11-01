Ô tô đã dừng đèn đỏ, tài xế vẫn bị phạt 18-20 triệu đồng vì lỗi dễ mắc

Một tình huống xảy ra lúc 6h18 ngày 12/10 tại km105+550 trên quốc lộ 1A, phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh.

Theo giải thích của CSGT, khi thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế xe đầu kéo không chủ động giảm tốc độ để dừng trước vạch, mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư. Khi xe dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, lấn vào khu vực gần nơi giao nhau. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình ghi lại.

Ô tô đã dừng đèn đỏ, tài xế vẫn bị phạt 18-20 triệu đồng (Video: Cục CSGT).

Từ hình ảnh vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, xử lý. Ngày 30/10, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế đến làm việc. Trước hình ảnh ghi lại hành vi vi phạm, tài xế đã thừa nhận hành vi và chấp hành việc lập biên bản.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo: Khi gặp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, dừng xe trước vạch dừng theo quy định. Đặc biệt, với xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, việc không chủ động giảm tốc độ có thể khiến phương tiện vượt quá vạch dừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.