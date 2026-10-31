Mẹ U60 và con gái lái mô tô phân khối lớn đi xuyên Việt hơn 3.000km

Võ Huyền Thiên Thư (bên trái) và mẹ mình, bà Võ Thành Kim Nguyệt (bên phải), cho biết đã cùng nhau đi xuyên Việt bằng mô tô vào tháng 11 năm ngoái. Hành trình dài hơn một tuần với tổng quãng đường hơn 3.000km.

Trong suốt chuyến đi, cô con gái điều khiển chiếc Kawasaki Versys 650, còn mẹ điều khiển chiếc Kawasaki Ninja 500.

Thiên Thư chia sẻ: "Đây là chuyến xuyên Việt đầu tiên của mẹ. Trước khi thực hiện chuyến đi, tôi đã mất khoảng một năm thuyết phục, vì mẹ sợ lái mô tô, sợ ôm cua và sợ người ngoài đánh giá phụ nữ lớn tuổi lái mô tô. Khi mẹ đồng ý, tôi rất vui".

Có hai lý do khiến Thiên Thư muốn đưa mẹ đi xuyên Việt. "Thứ nhất, mẹ cũng lớn tuổi, năm nay gần 60 tuổi rồi, mà chưa đi xuyên Việt lần nào, nên tranh thủ lúc mẹ còn sức khỏe thì cùng mẹ đi ngắm nhìn vẻ đẹp đất nước. Thứ hai là tôi cũng muốn truyền tải hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi hoàn toàn có thể học điều khiển mô tô, tự cầm lái mô tô trên những hành trình đường dài".

Hành trình dài hơn 3.000km được chia làm hai chặng chính. Chặng thứ nhất từ TPHCM tới Hà Nội, dài 1.800km với 66 tiếng (gần 3 ngày) di chuyển dọc theo tuyến quốc lộ 1A, bao gồm cả thời gian ăn uống, nghỉ ngơi.

Chặng thứ hai khởi hành từ Hà Nội, khám phá các tỉnh miền núi phía Bắc, dài hơn 1.200km và kéo dài 5-6 ngày.

Sau đó, hai mẹ con trở lại Hà Nội và bay về TPHCM. Hai chiếc mô tô được gửi vận chuyển về TPHCM.

"Vì hành trình phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ, trước chuyến đi, hai mẹ con thống nhất chỉ chạy xe đến chập tối, khoảng 18h, là dừng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ với tốc độ di chuyển đều đặn 40-60km/h, mẹ tôi chạy được rất lâu. Có hôm chạy đến 23h vẫn không chịu nghỉ, còn tôi thì cực kỳ buồn ngủ. Cuối cùng, tôi phải nói mẹ dừng lại để nghỉ".

"Không hiểu sao lúc đó mẹ tôi khỏe như vậy, dù ở nhà, cứ 19h là mẹ lên giường đi ngủ", Thiên Thư kể.

Trong chuyến đi, bà Kim Nguyệt từng đổ xe vài lần, nhưng đều trong những tình huống chống chân, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Để đảm bảo an toàn, tôi và mẹ có đeo tai nghe Bluetooth để duy trì liên lạc. Tôi sẽ nhắc mẹ trong những tình huống khó trên đường. Ví dụ, nhiều người có thói quen để cấp số cao hoặc về số N khi ôm cua. Trong những tình huống như thế, tôi sẽ nói mẹ về số 1 hoặc số 2. Rất may, hai mẹ con không gặp sự cố nào trên đường", Thiên Thư nói.

Theo chia sẻ của Thiên Thư, mẹ chị đã biết chạy xe côn tay từ trước, nhưng chỉ là những mẫu xe phân khối nhỏ như Yamaha Exciter. Để điều khiển mô tô an toàn, chị đã nhiều lần hỗ trợ mẹ tập lái trong trường đua, sau đó thực hiện một chuyến đi ngắn tới Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) bằng chiếc Kawasaki Ninja 400.

"Trong chuyến đi đó, tôi chạy theo bằng một chiếc xe máy nhỏ để đổi xe nếu mẹ cảm thấy không an toàn. Nhưng chạy được một đoạn, mẹ nói với tôi là không cần nữa và cầm lái chiếc mô tô suốt chuyến đi", chị Thiên Thư cho hay.

Tốt nghiệp ngành thời trang, Thiên Thư bén duyên và hoạt động trong lĩnh vực đua xe, đào tạo kỹ năng điều khiển xe máy và mô tô được 10 năm nay. Chị từng tham gia nhiều giải đua xe máy trong nước.

Thiên Thư cho biết, sau chuyến xuyên Việt đầu tiên, mẹ chị cảm thấy thích và hào hứng, nhiều lần chủ động thuyết phục con gái sắp xếp chuyến đi tiếp theo. Dự tính vào tháng 1 năm sau, Thiên Thư và mẹ sẽ thực hiện chuyến đi thứ hai, dọc theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Ảnh: Nhân vật cung cấp