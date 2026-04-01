Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 30/3 ở Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy đường rộng thoáng và chiếc ô tô đã dừng ở giữa đường để đón khách, trong khi xe phía sau chạy nhanh nên không kịp xử lý tình huống bất ngờ.

Tốc độ cao cộng với việc đâm vào lốp xe (cao su có độ đàn hồi) dường như lý do khiến ô tô phía sau lật ngửa ngay sau va chạm.

Ô tô dừng đột ngột giữa đường, xe sau lật ngửa vì không tránh kịp (Video: OFFB).

Đối với việc dừng, đỗ xe, theo quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có tín hiệu báo cho các phương tiện khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; và không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường, hoặc dừng, đỗ xe trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất.

Đối với hành vi lùi xe, Điều 16 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn.

Nếu dừng, đỗ hoặc lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu dừng, đỗ hoặc lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông chết người, tài xế còn bị xử phạt theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).