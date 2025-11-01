Trung tâm dịch vụ lốp Bridgestone chỉ ra những sai lầm rút ngắn tuổi thọ lốp

Áp suất lốp không đúng chuẩn, không đảo lốp và kiểm tra bề mặt lốp định kỳ

Áp suất lốp là yếu tố quan trọng quyết định đến độ an toàn, khả năng bám đường và hiệu suất vận hành của xe. Tuy nhiên, đây lại là chi tiết mà nhiều tài xế thường xem nhẹ.

Nếu lốp non hơi, diện tích tiếp xúc và ma sát với mặt đường tăng lên, dẫn đến mòn không đều và tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển tốc độ cao. Ngược lại, lốp bơm quá căng làm giảm diện tích tiếp xúc, khiến xe dễ trơn trượt, xóc mạnh khi qua ổ gà và gia tăng nguy cơ nổ lốp khi gặp mặt đường nóng.

Kiểm tra áp suất lốp định kỳ (Ảnh: Bridgestone)

Để khắc phục, tài xế nên kiểm tra áp suất định kỳ ít nhất mỗi tháng hoặc trước chuyến đi xa và bơm đúng áp suất khuyến nghị của nhà sản xuất. Trang bị cảm biến áp suất lốp (TPMS) cũng là một lựa chọn hữu ích giúp cảnh báo sớm khi có chênh lệch bất thường.

Trang bị cảm biến áp suất lốp (TPMS) (Ảnh: Bridgestone)

Tại Trung tâm dịch vụ lốp Bridgestone, việc đo và điều chỉnh áp suất được thực hiện bằng thiết bị theo chuẩn quốc tế, giúp phát hiện sớm sai lệch để đảm bảo lốp hoạt động ổn định và an toàn.

Các dòng lốp cao cấp như Bridgestone Turanza 6 được tích hợp công nghệ Enliten, giúp giảm lực cản lăn và giữ áp suất lốp ổn định.

Công nghệ lốp ENLITEN độc quyền (Ảnh: Bridgestone)

Nếu người lái thường xuyên cảm thấy xe bị rung lắc hoặc cảm giác lái bị lệch sang một bên không rõ lý do, có thể là do lốp xe không được đảo định kỳ. Thực tế, bánh trước của xe thường mòn nhanh hơn bánh sau vì chúng vừa làm nhiệm vụ dẫn động vừa chịu tải trọng lớn. Lốp không được đảo định kỳ sẽ gặp tình trạng mòn không đều, khiến xe mất cân bằng và giảm tuổi thọ đáng kể.

Hướng dẫn đảo lốp định kỳ (Ảnh: Bridgestone)

Để khắc phục tình trạng này, việc đảo lốp định kỳ sau 8.000-10.000 km là cần thiết để đảm bảo xe vận hành ổn định. Bên cạnh đó, tài xế cũng nên kiểm tra thường xuyên các vết nứt hay hư hại trên bề mặt lốp tại các trung tâm dịch vụ như Bridgestone để đảm bảo lốp bền lâu hơn.

Không cân chỉnh thước lái, cân bằng động, chọn sai loại lốp

Cân chỉnh thước lái và cân bằng động là hai dịch vụ bảo dưỡng quan trọng thường bị bỏ qua. Tài xế thường chỉ nhận ra khi vô lăng rung hoặc cảm giác xe chạy lệch hướng. Nguyên nhân phổ biến đến từ thói quen đỗ lệch trên vỉa hè hay thường xuyên đi qua những đoạn đường xấu.

Cân bằng động tại trung tâm dịch vụ lốp Bridgestone (Ảnh: Bridgestone)

Quy trình căn chỉnh thước lái và cân bằng động cần được thực hiện với máy móc và tay nghề bài bản. Tại Trung tâm dịch vụ lốp xe Bridgestone, thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn đảm bảo xe được cân chỉnh và cân bằng động theo quy chuẩn quốc tế, mang lại trải nghiệm an toàn trọn vẹn.

Không ít tài xế chỉ thay lốp khi gai đã mòn trọc hoặc lốp xuất hiện vết nứt, cao su chai cứng. Thói quen này nguy hiểm vì lốp càng để lâu thì lốp càng dễ nứt, vỡ và khả năng chịu tải giảm. Để đảm bảo an toàn, tài xế nên thay lốp khi gai mòn dưới 1,6mm hoặc sau 5 năm sử dụng.

Lốp mòn càng lâu càng dễ nứt vỡ (Ảnh: Bridgestone)

Tại Trung tâm dịch vụ lốp xe Bridgestone, kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ đo độ sâu gai, đánh giá tình trạng cao su và tư vấn thay thế đúng lúc. Bên cạnh đó, các dòng lốp Bridgestone như Alenza và Dueler được thiết kế với khả năng chịu tải tốt và giảm rung chấn, nhờ đó hạn chế tình trạng mòn không đều.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của tài xế là cho rằng “miễn đúng kích thước là được”. Thực tế, việc chọn sai loại lốp có thể khiến xe mất ổn định, mòn nhanh, thậm chí tăng mức tiêu hao nhiên liệu mà nhiều người không nhận ra.

Ví dụ, nếu lắp lốp dành cho sedan lên xe SUV, lốp sẽ không đủ khả năng chịu tải, dễ bị biến dạng khi vào cua. Ngược lại, nếu dùng lốp SUV cho xe sedan, người lái sẽ cảm thấy xe cứng, xóc và ồn hơn hẳn.

Mỗi dòng lốp của Bridgestone được phát triển riêng biệt để đáp ứng nhu cầu vận hành của từng nhóm xe.

Bridgestone Turanza dành cho sedan và xe du lịch cao cấp, hướng đến sự êm ái, đầm chắc và giảm tiếng ồn trên mọi loại mặt đường.

Bridgestone Alenza được thiết kế riêng cho SUV và CUV, tối ưu độ bám và sự ổn định khi vào cua hoặc di chuyển đường dài.

Bridgestone Ecopia phù hợp với người dùng chú trọng hiệu quả nhiên liệu và chi phí sử dụng, nhờ công nghệ giảm lực cản lăn.

Bridgestone Dueler là dòng lốp bền bỉ dành cho SUV hoặc bán tải hoạt động trên địa hình đa dạng, mang lại độ bám và sức chịu tải cao.

Bridgestone Potenza lựa chọn phù hợp cho người yêu tốc độ, ưa cảm giác lái thể thao và độ phản hồi chính xác trên từng cú đánh lái.

Bridgestone Turanza 6 mang đến sự êm đầm trên mọi cung đường (Ảnh: Bridgestone)

Chủ xe quan tâm có thể đến Trung tâm dịch vụ lốp Bridgestone để được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra và bảo dưỡng lốp để tận hưởng những chuyến đi êm ái, an toàn hơn.