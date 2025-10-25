Trải nghiệm lái thử Toyota Hilux tại Giải Đua xe ô tô địa hình PVOIL Cup 2025

Giải Đua xe ô tô địa hình PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) diễn ra trong ba ngày, từ 31/10 đến 1/11 và 2/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Tại đó, Toyota Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn với nhiều phần quà cho người chơi. Khách hàng được trực tiếp cầm vô lăng hai mẫu bán tải mạnh mẽ Toyota Hilux 2.4 và Toyota Hilux 2.8, chinh phục nhiều thử thách địa hình tại đường lái thử được thiết kế riêng.

Khu vực đăng ký và chờ lái thử của Toyota tại PVOIL VOC 2024 thu hút rất đông khách hàng đến tham gia trải nghiệm (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Thử thách địa hình tại những cung đường lái thử Toyota

Đường lái thử tại khu vực sự kiện vẫn được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên từng đảm nhận thiết kế và thi công các đường đua của PVOIL VOC, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và trải nghiệm thực tế cao, cho phép người tham gia cảm nhận rõ kỹ năng điều khiển và sự tinh tế trong từng pha xử lý địa hình.

Đường bao gồm 5 thử thách mà rất ít lái xe có dịp trải nghiệm trong vận hành hàng ngày, bao gồm: hố bùn, leo dốc, vượt đường đá, cua leo vách và hố so le. Trải nghiệm cùng lúc các thách thức này sẽ mang đến cảm giác độc nhất, không tìm thấy ở bất kỳ cuộc lái thử nào khác.

Đường lái thử được thiết kế dành riêng cho Toyota trong PVOIL VOC 2025 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Thông qua đó, người lái có cơ hội trải nghiệm toàn diện sức mạnh của hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai cầu sau và khung gầm vững chắc trên xe Toyota Hilux.

Hệ thống kiểm soát lực kéo phát huy tối đa tác dụng khi xe vượt qua bề mặt trơn trượt, cát lún hay địa hình gồ ghề, giúp người lái cảm nhận rõ khả năng cân bằng và độ bám đường ấn tượng của mẫu xe bán tải này.

Là mẫu bán tải đa năng, Toyota Hilux không chỉ mạnh mẽ trên những cung địa hình khó nhằn, mà còn đảm bảo trải nghiệm lái của người ngồi bên trong được tốt nhất.

Đường lái thử của Toyota tại PVOIL VOC 2024 đầy thử thách, chông gai nhưng cũng đã tạo sự phấn khích cho người lái (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Khách hàng trải nghiệm lái thử Toyota Hilux tại PVOIL VOC 2024 đều khẳng định cảm nhận rõ được “chất lái” đặc trưng của Toyota, cũng như hiểu rõ hơn về công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái.

“Đây là lần đầu tôi lái thử Hilux và thật sự bất ngờ với khả năng vận hành của xe. Khi leo dốc hay xuống hố, xe giữ cân bằng rất tốt, không có cảm giác chao đảo. Đặc biệt là ở đoạn bùn lầy, hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động hiệu quả, bánh xe vẫn bám đường ổn định, không bị trượt.

Mỗi khi nhấn ga, cảm giác động cơ phản hồi mạnh mẽ và dứt khoát, đúng chất một chiếc bán tải sinh ra để chinh phục những địa hình phức tạp. Cảm giác vượt qua từng chướng ngại vật rất phấn khích - vừa thử thách, vừa khiến mình thấy ‘đã’ vì xe ổn định và an toàn. Tôi hiểu vì sao Hilux lại được nhiều người yêu thích trong giới chơi xe địa hình đến vậy”, anh Nguyễn Thế Anh (Hải Phòng) chia sẻ.

Dấu ấn đồng hành giữa Toyota và PVOIL VOC

Năm 2025 cũng là năm đánh dấu lần thứ 4 Toyota Việt Nam hợp tác và đồng hành cùng giải PVOIL VOC.

Trong sự kiện lần này, hãng tham gia với mục tiêu mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm thực tế những tính năng vượt trội của các mẫu xe Toyota khi đối mặt với những địa hình thử thách.

Với tinh thần bền bỉ, ổn định và đáng tin cậy, Toyota không chỉ muốn trình làng các sản phẩm chất lượng mà còn đưa khách tham gia đến gần hơn với khả năng vận hành của xe trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm lái qua 5 thử thách địa hình chỉ trong một đường lái thử được thiết kế riêng, phù hợp để phô diễn sức mạnh, giúp khách tham gia có thể cảm nhận rõ nét khả năng vận hành của xe Toyota (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Tất cả những khán giả đăng ký và tham gia lái thử Toyota Hilux tại PVOIL VOC 2025 đều sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn, với quà tặng cho khách lái thử là ghế cắm trại, hay các quà tặng khác khi khách hàng chụp ảnh, tham gia minigame trúng thưởng như móc chìa khóa, mũ, bình nước...

Bên cạnh khu trưng bày, khu lái thử được thiết kế mô phỏng các điều kiện địa hình thực tế, giúp khách tham gia có thể cảm nhận rõ nét khả năng vận hành của xe Toyota trên các cung đường đầy thử thách. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Toyota sẽ luôn có mặt để hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Toyota sẽ luôn có mặt để hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho người tham gia lái thử (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Đến với gian hàng của Toyota Việt Nam tại PVOIL VOC 2025, tất cả khách tham quan và những tín đồ yêu xe muốn lái thử chỉ cần có bằng B1 là có thể đăng ký lái xe thành công.

Đây là cơ hội để khách hàng hiểu rõ hơn về công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái của Toyota, những tính năng sẽ giúp người dùng tự tin vượt qua mọi thử thách địa hình khó khăn.

Đây cũng là dịp lái thử và trải nghiệm xe trong không gian đua địa hình thực tế, mang đến những trải nghiệm thú vị mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ sự kiện nào khác.