Gần 600 chiếc xe máy biển số ngũ quý và sảnh tiến của đại gia An Giang

Giới mộ điệu xe cổ miền Tây từ lâu đã truyền tai nhau về bộ sưu tập xe biển đẹp độc nhất vô nhị tại Cồn Én (tỉnh An Giang).

Chủ nhân của bộ sưu tập này là ông Nguyễn Văn Nghỉ (47 tuổi, quê An Giang), đang sở hữu gần 600 chiếc xe mô tô với đủ chủng loại, từ những dòng xe huyền thoại thập niên 60 đến những chiếc phân khối lớn hiện đại.

Ông Nghỉ đồng thời cũng là chủ một doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Bộ sưu tập xe này một nửa được ông trưng bày bên trong khu du lịch, nửa khác trưng bày tại nơi ở của ông.

Bộ sưu tập hàng trăm chiếc xe biển số đẹp thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Nghỉ ở An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Điều khiến bộ sưu tập này trở nên đặc biệt chính là hệ thống biển số siêu đẹp từ số đôi, tam tài, sảnh tiến (01234, 23456, 56789) cho đến những tấm biển ngũ quý (99999, 55555) cực hiếm thuộc dòng xe được sản xuất từ những năm 1965 đến nay như Future, SH, Vespa, Sirius, Suzuki, Dream, Wave, Cup, PCX, Dylan,...

Những chiếc xe biển đẹp được ông Nghỉ mua về đều là xe mới (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Nghỉ kể với phóng viên, cơ duyên đưa ông đến với niềm đam mê này lại bắt đầu từ một sự tình cờ.

Cách đây 15 năm, khi sở hữu chiếc xe Honda Super Cub 50 biển số tứ quý 5 và nhận được sự quan tâm của nhiều người, ông bắt đầu cảm thấy thú vị với những con số. Từ đó, ông dồn tâm huyết rong ruổi khắp nơi để sưu tầm.

Đáng chú ý, toàn bộ hơn 600 chiếc xe này đều có giấy tờ hợp pháp, máy móc nguyên bản và đặc biệt hơn cả là chỉ mang biển số của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nơi lưu giữ ký ức về quê nội và quê ngoại của ông.

"Chủ yếu tôi sưu tầm biển 66 (Đồng Tháp) và 67 (An Giang), đó là quê nội và quê ngoại của tôi", ông Nghỉ cho biết.

Dàn biển xe SH tứ quý của ông Nghỉ (Ảnh: Hoàng Duật).

Điều khiến khách thập phương cảm thấy ấm lòng nhất chính là lòng hiếu khách của ông chủ vùng đất cù lao. Khác với tâm lý e dè thường thấy khi đối diện với những bộ sưu tập giá trị, du khách đến tham quan bộ sưu tập xe của ông Nghỉ được tạo mọi điều kiện để tương tác trực tiếp với hiện vật.

Họ không chỉ được nhìn ngắm mà còn có thể chạm tay vào lớp nước sơn bóng loáng của những chiếc xe cổ, hay thoải mái ngồi lên những chiếc xe biển số ngũ quý, tứ quý để lưu lại những tấm hình kỷ niệm độc đáo.

Ông Nghỉ cho phép du khách thoải mái sờ và ngồi lên xe check-in khi đến với khu du lịch của ông (Ảnh: Hoàng Duật).

Đặc biệt, để những món đồ quý hiếm không bị đóng băng, ông Nghỉ còn cho phép nhân viên luân phiên sử dụng dàn xe biển số độc lạ này làm phương tiện đi lại trong nội vi khu du lịch.

Về việc bảo quản, ông Nghỉ cho hay cứ cách tuần ông sẽ cho nhân viên đề máy dàn xe nói trên để duy trì bộ máy không bị hư hỏng hay cũ. Việc lau chùi cũng được đội ngũ nhân viên khu du lịch duy trì cách ngày.

“Tất cả xe biển số đẹp này đều được mua lại và sang tên chính chủ, giữ nguyên số, hạn chế tối đa sự thay đổi với mong muốn mang đến người xem cảm xúc dấu ấn thời gian. Cứ 3 tháng, ông chủ sẽ thay đổi một lần theo các chủ đề", ông Phan Văn Khánh, phụ trách khu du lịch chia sẻ.

Nói về giá trị của dàn biển xe này, một nhân viên khu du lịch cho biết ông chủ chỉ sưu tầm vì đam mê chứ chưa có ý định bán hoặc sang nhượng lại trong tương lai. Còn giá trị của biển và xe khi mua về không được tiết lộ.