Toyota Wigo 2023 - Lời đáp cho những định kiến về sự lỗi thời

Dành ra 400 triệu đồng từ tiền tiết kiệm cộng thêm khoản thưởng từ Tết để mua chiếc ô tô đầu tiên, ban đầu Việt Hùng bối rối khi không biết chọn xe nào. Mua xe Hàn Quốc thì anh lo mất giá, đi đường lại dễ bị nhầm với xe dịch vụ. Mua xe Nhật đã qua sử dụng thì anh chưa có kinh nghiệm, không yên tâm về nguồn gốc và chất lượng xe.

Hùng cho biết: "Mình mua ô tô chủ yếu để đưa đón con nhỏ đi học trong phố, thỉnh thoảng cùng vợ con đi dã ngoại đâu đó xa xa và về quê. Chán cảnh cả gia đình 4 người chen nhau trên một chiếc xe máy lắm rồi. Nhưng kinh phí mua xe có hạn, việc tìm được chiếc xe ưng ý không đơn giản".

Hồi tháng 3, khi nghe tin Toyota Wigo 2023 sắp về Việt Nam, Hùng có chút tò mò, rồi lại băn khoăn khi thấy nhiều bình luận trên mạng cho rằng Wigo đời trước có thiết kế lỗi mốt và ít trang bị. Song, anh có phần bị thuyết phục hơn khi được tư vấn bán hàng tiết lộ một vài thông tin sớm về Wigo mới. Đến khi xe ra mắt, Hùng thay đổi cái nhìn về Wigo và không chần chừ đã đặt một chiếc.

Wigo 2023 khác hoàn toàn so với những bài đánh giá Hùng đọc trên mạng về thế hệ cũ (Ảnh: Toyota).

Hùng cho biết, anh tỏ ra khá bất ngờ khi xem Wigo mới, bởi chiếc xe không giống như trong tưởng tượng với nhiều định kiến mà anh đọc được trên mạng.

"Từ thiết kế, trang bị tiện nghi, khả năng vận hành và công nghệ an toàn của Wigo 2023 đều vượt trội hoàn toàn so với đời trước", Hùng nói.

Thiết kế hiện đại, tiện nghi cao cấp

Là một người thuộc lớp thế hệ trẻ khi đang ở độ tuổi 28, Hùng rất quan tâm tới thiết kế và những trang bị tiện nghi khi mua ô tô. Đó cũng là lý do khiến anh do dự khi đang tham khảo Wigo 2023 mà thấy những lời nhận xét về mẫu xe đời trước.

Thế nhưng, Wigo mới đã khiến Hùng ngạc nhiên với thiết kế trẻ trung, "lột xác" hoàn toàn so với mẫu cũ. Cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh và sắc sảo hơn với điểm nhấn là dải LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt góc cạnh, mang đến cảm giác thể thao cho chiếc xe nhỏ. Tay nắm cửa kiểu mới dễ sử dụng. Chiếc hatchback trông trường hơn với chiều dài tăng 100 mm.

Wigo 2023 gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh và sắc sảo hơn với điểm nhấn là dải LED định vị ban ngày (Ảnh: Toyota).

Khoang cabin Wigo 2023 với nhiều tiện nghi, phục vụ nhu cầu của khách hàng trẻ (Ảnh: Toyota).

Ở bên trong, khoang cabin Wigo cũng có nhiều thay đổi bắt nhịp với xu thế thị trường như màn hình dạng nổi, kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto không dây lần đầu có mặt trên một mẫu xe đô thị nhỏ, hệ thống đề nổ bằng nút bấm với tính năng mở - khóa cửa cảm ứng, hay điều hòa hiển thị màn hình điện tử. Bảng táp-lô được thiết kế theo phong cách hiện đại hơn.

"Gia đình Hùng rất thích đi du lịch. Wigo là lựa chọn xe đô thị cỡ nhỏ không thể phù hợp hơn với thể tích khoang hành lý lên tới 276 lít, để vừa vài chiếc vali lớn. Cốp xe có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế phía sau", Hùng cho hay.

Vận hành êm ái, an toàn

Một hành trình trọn vẹn trước hết là phải an toàn. Wigo mới mang đến cảm giác an tâm cho gia đình Hùng với những hệ thống an toàn cao cấp hàng đầu phân khúc, như ổn định thân xe điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến va chạm, camera lùi và túi khí phía trước. Wigo còn là mẫu xe được trang bị tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Wigo là mẫu xe có tính năng cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA (Ảnh: Toyota).

Ở thế hệ mới, Wigo còn tiên phong trong phân khúc khi đổi sang sử dụng hộp số vô cấp kép (D-CVT) kết hợp động cơ 1,2 lít để mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà hơn. Các đối thủ trên thị trường vẫn dùng hộp số 4 cấp.

"Với mình, Toyota Wigo không chỉ là phương tiện mà còn như một người bạn đồng hành. Chiếc xe đã mang đến cho gia đình mình những trải nghiệm khám phá mới và cảm giác được bảo vệ, che chở trong mọi chuyến đi", Hùng chia sẻ.

Wigo có giá bán cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình trẻ.

Dù là xe Nhật với nhiều trang bị vượt trội hơn các đối thủ, Toyota Wigo lại có giá bán khá cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với kinh tế của một nhân viên văn phòng thông thường như Hùng.

Bản tiêu chuẩn Wigo E có giá 360 triệu đồng, thấp nhất phân khúc. Bản Wigo G cao cấp có giá 405 triệu đồng. Wigo còn là mẫu xe duy nhất phân khúc được nhập khẩu nguyên chiếc.

Với sự hỗ trợ của Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFS), khách hàng có thể sở hữu Wigo thế hệ mới với số tiền chỉ từ 54 triệu đồng. Ngoài ra, 100 khách hàng giải ngân đầu tiên khi vay mua xe Wigo thế hệ mới được hưởng ưu đãi lãi suất: 7,99% cố định 6 tháng hoặc 9,49% cố định 12 tháng đầu tiên.