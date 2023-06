Toyota Wigo 2023 chốt giá từ 360 triệu đồng, cạnh tranh i10 và Morning

Sáng 6/6, Toyota Việt Nam giới thiệu Wigo 2023 sau một lần phải lùi lịch ra mắt. Xe thuộc thế hệ mới nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Wigo 2023 được phân phối với 2 phiên bản E (số sàn) và G (số tự động), giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 360 triệu và 405 triệu đồng.

Giá bán chính thức của Toyota Wigo 2023 rẻ hơn mức dự kiến (412 triệu đồng) được hé lộ bởi tư vấn bán hàng trước đó (Ảnh: Gia An).

So với bản trước, Toyota Wigo 2023 "lột xác" với thiết kế trẻ trung, hợp xu hướng hơn. Phần đầu xe được làm dạng lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, cản trước sắc sảo. Hệ thống đèn full-LED có tính năng đèn chờ dẫn đường, mâm hợp kim 17 inch sẽ xuất hiện trên bản G.

Toyota Wigo 2023 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.760 x 1.655 x 1.515mm (Ảnh: Gia An).

Nội thất Wigo 2023 cũng được làm lại với phong cách khá giống Toyota Raize. Vô-lăng 3 chấu có các phím bấm điều chỉnh âm lượng và đàm thoại rảnh tay, đằng sau là bảng đồng hồ dạng analog kết hợp màn LCD nhỏ. Màn hình giải trí trung tâm là loại 7 inch đặt nổi, có kết nối điện thoại thông minh.

Tương tự các mẫu xe cùng phân khúc, hàng ghế đầu của Wigo 2023 chỉnh cơ, phanh tay là dạng cần truyền thống. Điểm trừ trên sản phẩm nhà Toyota là dùng ghế nỉ, trong khi xe của các đối thủ hay các mẫu cùng tầm tiền thường trang bị ghế da.

Nội thất của Toyota Wigo 2023 có nhiều nâng cấp nhưng vẫn dùng ghế nỉ (Ảnh: Gia An).

Cung cấp sức mạnh cho Toyota Wigo 2023 là khối động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 113Nm. Phiên bản E sử dụng hộp số sàn 5 cấp còn bản G được nâng cấp lên tự động vô cấp D-CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của Wigo 2023 có điểm nhấn là các tính năng độc nhất phân khúc như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử cũng là những tính năng an toàn gia tăng cho Wigo mới.

Khoang động cơ của Toyota Wigo 2023 với phần nắp ca-pô có thêm tấm lót (Ảnh: Gia An).

Trong bối cảnh phân khúc hatchback hạng A tại Việt Nam đã "tinh gọn" khi nhiều sản phẩm dừng bán, Toyota Wigo 2023 có khả năng đánh chiếm thị phần của Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) và Kia Morning (356-439 triệu đồng) trong lần trở lại này, nhờ giá bán cạnh tranh và trang bị an toàn.

Ngoài ra, sản phẩm đến từ hãng xe Nhật sẽ cần "dè chừng" với VinFast VF 5 Plus. Mẫu SUV điện này tuy cùng cỡ A với Toyota Raize hay Kia Sonet nhưng nhờ giá bán lẻ đề xuất chỉ 458 triệu đồng cho bản không kèm pin, VF 5 Plus vẫn có thể cạnh tranh tốt với các mẫu hatchback hạng A do được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ xe điện của Nhà nước.