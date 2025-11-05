Toyota Vios ra mắt phiên bản kỷ niệm 30 năm với số lượng giới hạn

Loạt xe Toyota đặc biệt dành riêng cho Việt Nam

Nhân kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Toyota cho ra mắt phiên bản kỷ niệm 30 năm cho loạt xe Vios, Veloz Cross, Yaris Cross. Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên phiên bản đặc biệt là logo 30 năm được gắn nổi bên hông xe và tem kỷ niệm chạy dọc hai bên thân xe.

Toyota Vios vẫn giữ tinh thần thiết kế thanh lịch, trung tính vốn có (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Logo và tem thiết kế riêng mang hai gam màu đỏ - đen tương phản, tạo nên sự mạnh mẽ và khác biệt, tượng trưng cho sự kết nối giữa những cung đường, những trải nghiệm và những câu chuyện đời thường. Đó cũng là thông điệp Toyota muốn gửi gắm: Luôn tiên phong sáng tạo, hướng đến tương lai di chuyển bền vững, nhưng vẫn gắn bó mật thiết với khách hàng.

Khoác lên mình diện mạo mới, Toyota Vios vẫn giữ tinh thần thiết kế thanh lịch, trung tính vốn có. Chính sự dung hòa này giúp mẫu xe tiếp tục phù hợp với đa dạng khách hàng: Từ cá nhân, gia đình trẻ cho đến dịch vụ vận tải.

Yếu tố "Limited Edition" - Giá trị sưu tầm

Không chỉ là một bản nâng cấp, Toyota Vios phiên bản kỷ niệm 30 năm còn được Toyota định vị như một món quà tinh thần. Toàn bộ thị trường Việt Nam chỉ có 1.000 chiếc được sản xuất giới hạn. Con số ấy biến phiên bản này trở thành sản phẩm mang giá trị sưu tầm, dành cho những ai muốn sở hữu một dấu mốc lịch sử cùng thương hiệu.

Khách hàng mua xe không đơn thuần là sở hữu phương tiện, mà còn là người gìn giữ một phần ký ức - dấu ấn 30 năm Toyota hiện diện và đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Dù mang nhiều giá trị biểu trưng, Toyota vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên bản thường. Đây được xem như thông điệp tri ân: Toyota không tạo rào cản, mà muốn nhiều khách hàng có cơ hội cùng chia sẻ dấu mốc 30 năm.

Trong tháng 9, Toyota Vios phiên bản kỷ niệm 30 năm đã có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Không chỉ dừng ở việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Toyota còn tổ chức chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 30 năm vào các dịp cuối tuần.

Toyota Vios phiên bản Kỷ niệm 30 năm (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Khách hàng khi đến tham quan và trải nghiệm không chỉ được chiêm ngưỡng phiên bản đặc biệt, mà còn được hòa mình vào không khí kỷ niệm - nơi Toyota tri ân, kết nối và kể lại hành trình ba thập kỷ gắn bó với người Việt.

Toyota Việt Nam còn phối hợp với hệ thống đại lý toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 11 dành cho loạt thương hiệu xe của Toyota.

Riêng với Vios, khách hàng mua xe sẽ nhận được hỗ trợ 100% phí trước bạ cùng những quà tặng khác với tổng giá trị đến 54 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua còn có thể vay tiền mua từ Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với mức lãi suất từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu.

Với những ý nghĩa độc đáo, Vios kỷ niệm 30 năm không chỉ là chiếc xe đơn thuần mà còn để lưu giữ hành trình 30 năm Toyota đồng hành cùng người Việt.