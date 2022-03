Toyota Veloz, Avanza và loạt xe "hot" tầm 700 triệu đồng mới về Việt Nam

Thị trường ô tô bước vào những tháng sôi động khi các nhà sản xuất ra mắt hàng loạt sản phẩm mới. Ở phân khúc tầm 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng, crossover hạng B hay sedan cỡ C.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Veloz Cross và Avanza Premio được Toyota Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng (Ảnh: TMV).

Sau Avanza và Rush không thành công như mong đợi, Toyota dành quyết tâm cho Veloz Cross và Avanza Premio trong mục tiêu lấy lại thị phần phân khúc MPV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng. Với tổng cộng 4 phiên bản cùng mức giá trải rộng từ 548-696 triệu đồng, bộ đôi xe mới của Toyota sẽ cạnh tranh với Suzuki XL7, Suzuki Ertiga và đặc biệt là Mitsubishi Xpander.

Sở hữu ngoại hình bắt mắt, Veloz Cross và Avanza Premio mang đường nét khỏe khoắn của dòng crossover. Toyota đưa vào các trang bị ngang ngửa các đối thủ như đèn LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Mâm 16 hoặc 17 inch tùy phiên bản, nhiều chi tiết mạ chrome hay màu bạc tăng tính thẩm mỹ.

Veloz Cross có phanh tay điện tử và gói an toàn chủ động, những trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc MPV 7 chỗ dưới 1 tỷ tại Việt Nam (Ảnh: TMV).

Ở Veloz Cross bản cao nhất, Toyota đã đưa vào phanh tay điện tử và màn hình thông tin 7 inch phía sau vô-lăng, những trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường... cũng sẽ khiến các đối thủ "đau đầu".

Động cơ đều là loại 1.5L cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men cực đại 140Nm, nhưng Avanza Premio có tùy chọn số sàn (MT) và số tự động (CVT), còn Veloz Cross chỉ có số tự động D-CVT, mà theo Toyota là tiêu hao 6,3 lít xăng cho 100km đường hỗn hợp.

Hyundai Creta quay lại thị trường

Hyundai Creta sở hữu các đường nét tương tự "đàn anh" Tucson (Ảnh: TC Motor).

Sau thời gian dài ngừng phân phối, TC Motor đưa Hyundai Creta trở lại thị trường Việt Nam với phiên bản 2022. Xe được nhập khẩu từ Indonesia với ba phiên bản, giá bán 620-730 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng B với Kia Seltos, Honda HR-V hay Mazda CX-3...

Được ví là "tiểu Tucson", Hyundai Creta có phần đèn định vị tích hợp vào mặt ca-lăng, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp tương tự SantaFe. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.315 x 1.790 x 1.660mm, trục cơ sở 2.610mm, khoảng sáng gầm 200mm.

Là mẫu xe nhỏ, Creta không có nhiều đường nét cắt xẻ bên hông như "đàn anh", đèn hậu lại làm rời rạc.

Nội thất đẹp nhưng động cơ trên Hyundai Creta có thông số yếu hơn Hyundai Kona (Ảnh: TC Motor).

Thiết kế nội thất trên Hyundai Creta tương tự Tucson. Ở phiên bản đắt nhất, xe có màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế phía sau. Hyundai chỉ trang bị cho Creta cần số truyền thống chứ chưa có nút bấm, không được trang bị cửa sổ trời.

Mẫu SUV hạng B của Hyundai dùng động cơ 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men cực đại 144 Nm, hộp số CVT. So với một số đối thủ, cỗ máy trên Creta có thông số thấp hơn và kém hơn hẳn so với Hyundai Kona. Bù lại, dòng xe mới có các tính năng an toàn chủ động như phòng tránh va chạm trước và sau, hỗ trợ giữ làn đường…

Toyota Corolla Altis 2022 rẻ hơn bản cũ

Toyota Corolla Altis 2022 có tùy chọn động cơ hybrid (Ảnh: TMV).

Ra mắt đầu tháng 3, Corolla Altis 2022 có giá khởi điểm 719 triệu đồng, thấp hơn 44 triệu đồng so với thế hệ trước. Phiên bản cao cấp hơn có giá 765 triệu đồng, được bổ sung gói an toàn Safety Sense. Bản hybrid giá 860 triệu đồng. Toyota còn thêm hàng loạt trang bị nhằm giúp mẫu xe lấy lại thị phần trong phân khúc sedan hạng C đang bị Kia K3 áp đảo.

Ở phiên bản 2022, Corolla Altis đã trẻ trung hơn với đèn chiếu sáng công nghệ LED được làm mỏng, đèn hậu thể thao, tuy nhiên xe vẫn giữ được độ tinh tế nhất định. Cột A thu gọn và gương chiếu hậu chuyển sang gắn hông giúp tăng tầm quan sát. Mâm họa tiết mới, khung gầm mới với trọng tâm thấp hơn, tăng kích thước xe.

Hàm lượng công nghệ trên Corolla Altis đủ sức cạnh tranh với các đối thủ sedan hạng C khác (Ảnh: TMV).

Nội thất hiện đại hơn đáng kể khi tất cả các phiên bản đều dùng phanh tay điện tử. Corolla Altis 2022 phiên bản cao cấp có màn hình giải trí 9 inch đặt nổi, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình thông tin phía sau vô-lăng kích thước 7 inch, phanh tay điện tử, màn hình thông tin trên kính lái (HUD)…

Ngoài động cơ xăng 1.8L cho công suất 138 mã lực, Toyota còn đưa về phiên bản hybrid với máy xăng 97 mã lực kết hợp cùng motor điện 72 mã lực. Gói trang bị an toàn Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn, đèn chiếu xa tự động.