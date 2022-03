Mitsubishi Xpander giảm giá kỷ lục để "chào đón" hai mẫu xe mới của Toyota

Khuyến mại được các đại lý đưa ra còn hấp dẫn hơn chính sách của Mitsubishi Việt Nam. Theo đó, Xpander bản AT giảm còn 560 triệu đồng và không được thêm khuyến mại nào khác, trong khi bản AT Đặc biệt, sau khi trừ hết quà, có giá còn 580 triệu đồng. Cả hai xe đều được hãng niêm yết đồng giá 630 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander được đại lý giảm giá xuống còn từ 560 triệu đồng, lại được áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ (Ảnh: MMV).

Hơn nữa, loạt xe Xpander đang được đại lý ưu đãi đều lắp ráp trong nước nên còn hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Nhờ vậy, chi phí cuối cùng mà khách hàng cần bỏ ra để lăn bánh mẫu MPV của Mitsubishi còn đặc biệt trở nên hấp dẫn.

Có cùng giá niêm yết như Xpander AT nhưng bản AT Đặc biệt có thêm một số nâng cấp, bổ sung trang bị. Xe có màn hình cảm ứng 10-inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, bổ sung camera 360 độ, cảm biến lùi, camera hành trình trước và sau, bộ tem dành riêng cho bản AT Đặc biệt.

Việc đại lý Mitsubishi giảm giá cho Xpander lắp ráp trong nước diễn ra trong bối cảnh dòng xe này tại Việt Nam đã lâu chưa có bản nâng cấp. Trong khi tại thị trường nước ngoài, hãng xe Nhật Bản đã tung thế hệ facelift với nhiều thay đổi đáng kể.

Hơn nữa, phân khúc MPV tại Việt Nam giai đoạn này được đánh giá cạnh tranh hơn khi Toyota vừa ra mắt hai mẫu xe mới. Avanza Premio và Veloz Cross với 6 tùy chọn phiên bản khác nhau, giá từ 548-696 triệu đồng, sở hữu thiết kế khá bắt mắt. Bộ đôi MPV mới của Toyota còn có nhiều trang bị, trong đó gói an toàn vượt trội Xpander.

Tại Việt Nam, Xpander được ví là "gà đẻ trứng vàng" cho Mitsubishi khi mẫu xe này liên tục dẫn đầu phân khúc và thường xuyên lọt top 10 dòng ô tô bán chạy nhất toàn thị trường. Sự thay đổi của đối thủ có thể buộc Mitsubishi phải thích ứng nếu muốn giữ được doanh số và thị phần như hiện nay.