Toyota sẽ trực tiếp giám sát mọi hoạt động ở nước ngoài của Daihatsu

Trong thông cáo chung được đưa ra vào ngày 8/4, Toyota Motor Corporation (Toyota) và Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) cho biết sẽ cải tổ bộ máy kinh doanh ở nước ngoài của cả hai công ty, hướng tới việc biến Daihatsu trở thành công ty chuyên sản xuất xe mini.

Việc thay đổi cơ cấu hoạt động sẽ được thực hiện triệt để nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng sai quy trình ở Daihatsu, thực hiện một cách phù hợp với điều kiện và nguồn lực thực tế của Daihatsu.

Không phải lần đầu vướng vào bê bối, Tập đoàn Toyota có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng khá tốt (Ảnh: Reuters).

Thông báo này được đưa ra sau hơn một tháng tân chủ tịch của Toyota nắm quyền điều hành Daihatsu, với nhiệm vụ nặng nề là chấn chỉnh hoạt động của nhà sản xuất ô tô nhỏ này sau bê bối gian lận.

Daihatsu sẽ vẫn được Toyota giao cho việc phát triển xe cỡ nhỏ, nhưng có thay đổi về mặt tổ chức quản lý. Theo đó, công ty ECC trước đây làm cầu nối giữa Toyota và Daihatsu trong việc sản xuất xe cỡ nhỏ sẽ bị giải thể.

Daihatsu sẽ chuyển việc báo cáo tiến độ và việc chứng nhận thử nghiệm sản phẩm cho một công ty khác của Toyota chuyên phụ trách các mẫu xe nhỏ.

Toyota cũng sẽ chịu trách nhiệm quản lý nguồn lực và những tối ưu hóa liên quan tới hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản phẩm của Daihatsu.

Những thay đổi này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/5.

Doanh số của Toyota tại thị trường nội địa đã giảm 1/3 trong tháng 2 do việc dừng sản xuất tại Daihatsu, và do uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng từ bê bối gian lận chứng nhận an toàn ở Daihatsu, nhà thầu phụ của hãng.

Daihatsu đã buộc phải dừng giao tất cả các mẫu xe vào cuối năm ngoái; trong đó có một số mẫu được bán dưới thương hiệu Toyota, Subaru và Mazda.

Việc này xuất phát từ một cuộc điều tra nội bộ cho thấy Daihatsu đã gian lận dữ liệu kiểm tra an toàn của xe. Theo đó, công ty gian lận kết quả kiểm tra của 64 mẫu xe, trong đó có khoảng hơn 20 mẫu được bán dưới thương hiệu Toyota.

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng Daihatsu đã gian lận như vậy suốt ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, Toyota cho biết, không xảy ra vụ tai nạn nào liên quan tới việc gian lận kiểm tra an toàn.

Sau đó, vào tháng 1 năm nay, Toyota cũng bị kéo vào bê bối cùng Daihatsu, khi buộc phải dừng giao 10 mẫu xe, trong đó có những cái tên "hot" như Hilux và Land Cruiser, do việc phát hiện bất thường trong quy trình thử nghiệm động cơ. Việc sản xuất đã được khôi phục từ 4/3.