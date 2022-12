Toyota sắp tăng giá hàng loạt ô tô từ 2023, có xe đắt thêm 90 triệu đồng

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, Toyota Việt Nam sẽ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của 6 mẫu xe ô tô từ 3/1/2023. Trong đó, mẫu tăng ít nhất 5 triệu đồng, xe tăng nhiều nhất tới 90 triệu đồng.

Chi tiết giá bán của loạt xe Toyota do đại lý chia sẻ (Đơn vị: triệu đồng).

Tư vấn bán hàng không chia sẻ về nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá này nhưng có thể không nằm ngoài lý do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng. Trước đó vào 5/2022, Toyota Việt Nam cũng tăng giá 10 mẫu ô tô nhưng mức tăng nhiều nhất chỉ 40 triệu đồng.

Sau khi điều chỉnh vào đầu năm 2023, giá niêm yết của Toyota Raize ngang với phiên bản tầm trung của Kia Sonet (524 - 634 triệu đồng). Trong khi đó, giá khởi điểm mới của Corolla Cross cao hơn giá cao nhất của mẫu B-SUV "ăn khách" Hyundai Creta (740 triệu đồng). Còn giá mới của Toyota Camry lại đắt hơn giá khởi điểm của BMW 3-Series bản lắp ráp (1,399 tỷ đồng).

Toyota Corolla Cross (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Toyota Land Cruiser và Alphard là hai mẫu xe thường xuyên có doanh số thấp. Trong đó, Alphard "kén khách" do nhắm đến tệp là các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu chở khách cao cấp. Còn Toyota Land Cruiser thường xuyên "khan hàng" do cung không đủ cầu và đây cũng là một trong những dòng xe đội giá "khủng" nhất Việt Nam, có thời điểm "kênh" tới 1 tỷ đồng so với giá niêm yết.

Cuối năm và cận Tết Nguyên Đán là dịp cao điểm của thị trường ô tô nước ta do nhu cầu tăng mạnh từ phía người dùng. Các hãng xe và đại lý cũng thường tung các chương trình khuyến mãi "khủng" để cạnh tranh cũng như điều chỉnh lượng tồn kho.

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy việc tăng giá áp dụng chủ yếu với các dòng xe "ăn khách" của Toyota, vốn không chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh từ đối thủ, thậm chí là chẳng đủ xe để bán.