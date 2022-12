Hyundai Creta lắp ráp tại Việt Nam đã xuất hiện, thêm khó cho Kia Seltos

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin của Creta bản lắp ráp lên trang web chính thức. Động thái này cho thấy mẫu B-SUV của Hyundai đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi được bán ra thị trường, dự kiến vào ngay đầu năm 2023.

Đáng chú ý, Hyundai Creta lắp ráp tại Việt Nam được bổ sung một phiên bản, thay vì chỉ có 3 tùy chọn như xe nhập khẩu.

Hyundai Creta lắp ráp tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, GL, GLS và HGS (Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Dựa vào hình ảnh được cung cấp, có thể thấy ngoại thất Creta bản lắp ráp không khác so với xe nhập khẩu. Bản tiêu chuẩn được trang bị đèn trước/sau Halogen, mâm hợp kim 17 inch có thiết kế 5 chấu cơ bản. Trong khi ba phiên bản cao hơn có đèn LED và la-zăng dạng cánh quạt, phay xước, 2 tông màu.

Bản Tiêu chuẩn của Hyundai Creta lắp ráp (Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Chưa rõ Hyundai Creta chuyển sang lắp ráp trong nước có thay đổi gì về trang bị so với xe nhập khẩu không.

Xe bản Cao cấp đang bán hiện nay có ghế da, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều là loại 10,25 inch, đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, 8 loa Bose, kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ. Khách hàng kỳ vọng bản lắp ráp của Creta sẽ được bổ sung ghế chỉnh điện thay vì chỉnh cơ như trên xe nhập khẩu.

Nội thất của Hyundai Creta bản nhập khẩu (Ảnh: TC Motor).

Về khả năng vận hành, Hyundai Creta bản lắp ráp vẫn được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Gói công nghệ Hyundai SmartSense dự kiến vẫn sẽ xuất hiện trên bản cao nhất của Hyundai Creta lắp ráp. Hệ thống an toàn này gồm các tính năng như phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA, phòng tránh va chạm điểm mù BCA và hỗ trợ giữ làn đường LFA.

Bản GLS của Hyundai Creta lắp ráp (Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Giá bán của Hyundai Creta bản lắp ráp trong nước chưa được tiết lộ. Trong khi đó, ba phiên bản nhập khẩu có giá lần lượt là 640 triệu, 690 triệu và 740 triệu đồng. Với chiến lược kinh doanh thường thấy của TC Motor, nhiều khả năng phiên bản lắp ráp của mẫu SUV cỡ B này ngang bằng xe nhập khẩu hoặc thậm chí rẻ hơn.

Hyundai Creta lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 3/2022. Mang vị thế của "tân binh" nhưng mẫu xe này nhanh chóng chứng tỏ được sức hút trước đối thủ Kia Seltos. Creta không mất quá nhiều thời gian để vượt lên, qua đó thường xuyên dẫn đầu doanh số ở phân khúc SUV đô thị.

Tính đến hết tháng 11 vừa qua, có tổng cộng 10.219 chiếc Creta được bán ra thị trường, vẫn thấp hơn so với Kia Seltos (11.946 xe) do "sinh sau đẻ muộn" và nguồn cung xe hạn chế. Đó cũng là lý do TC Motor quyết định chuyển mẫu xe này sang lắp ráp trong nước.