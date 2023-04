Toyota Camry tại Việt Nam sắp có thêm đối thủ, cạnh tranh bằng giá bán

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, MG7 có thể sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc sedan hạng D, vừa mở bán tại Trung Quốc vào tháng 3.

Thông tin này chưa được MG Việt Nam xác nhận. Từ ngày 1/7, TC Services Việt Nam sẽ không còn là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền của các dòng xe MG tại nước ta do SAIC Motor International Co., Ltd. (SMIL) đã chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài.

Thay vào đó, SAIC sẽ phân phối trực tiếp MG tại Việt Nam nên việc hãng mở rộng danh mục sản phẩm là điều đã được các chuyên gia nhận định.

MG7 xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 (Ảnh: Thailand Posts English).

MG7 sở hữu thiết kế ngoại thất khá hầm hố với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn trước sắc xảo. Phần đuôi gây chú ý với hệ thống 4 ống xả, dải đèn hậu LED nối liền, cánh gió nhỏ trên phần cốp, mâm hợp kim có kích cỡ 18 inch hoặc 19 inch tùy phiên bản.

Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) của MG7 là 4.884 x 1.889 x 1.447mm (Ảnh: Thailand Posts English).

Nội thất MG7 được trau chuốt, với vô-lăng 3 chấu vát đáy, nút bấm khởi động có thiết kế hầm hồ đặt tại khu vực "yên ngựa" như các mẫu xe sang hay siêu xe.

Nằm trên táp-lô là cụm màn hình nối liền gồm màn thông tin 10,25 inch và màn giải trí 12,3 inch. Ở khu vực trung tâm là dải phím cảm ứng điều chỉnh nhiệt độ, âm lượng cùng các tiện nghi như điều hòa tự động, cửa sổ trời, 14 loa Bose…

Nội thất của MG7 (Ảnh: MG).

Về khả năng vận hành, MG7 tại Trung Quốc có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy 1,5L, tăng áp cho công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trên bản cao cấp, xe sở hữu động cơ 2.0L, tăng áp có thông số là 254 mã lực và 405Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 9 cấp đến từ ZF, hệ dẫn động cầu trước có vi sai điện tử chống trượt và đi kèm hệ thống treo điều khiển điện tử.

Xét về thông số, MG7 sở hữu sức mạnh động cơ vượt trội so với các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng D đang được mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Thailand Posts English).

Với những trang bị và thiết kế như trên, MG7 có thể sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Camry hay Mazda6. Nhìn vào những mẫu xe đang được MG Việt Nam phân phối như MG5 và ZS, thì MG7 có thể sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc khi về nước.

Nguồn gốc của MG7 có lẽ sẽ khiến người dùng phải nghi ngại do thương hiệu ô tô Anh Quốc này thuộc sở hữu của SAIC (Tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc). Nếu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, mẫu xe này có thể sẽ gặp phải nhiều định kiến về chất lượng tương tự như MG HS trước đây.

Muốn MG7 có đủ sức hút, SAIC sẽ nhập khẩu từ Thái Lan tương tự như MG5 và ZS đang được mở bán. Tuy nhiên thời gian chờ sẽ không ngắn do hiện tại MG7 vẫn chưa được ra mắt xứ sở chùa Vàng.

Ngoài MG7, MG4 cũng rộng cửa về Việt Nam khi thương hiệu này được SAIC phân phối trực tiếp tại nước ta. Mẫu xe điện này từng được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022, nằm cùng "mâm" với VinFast VF e34.