Toyota bZ7 lộ diện, dùng hệ điều hành Huawei, tích hợp hệ sinh thái Xiaomi

Ngày 10/9, liên doanh GAC-Toyota đã công bố những hình ảnh chính thức của mẫu sedan thuần điện bZ7. Xe có chiều dài hơn 5,1 mét, sử dụng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei cho khoang lái và hệ thống truyền động điện. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là mẫu xe đầu tiên được tích hợp vào hệ sinh thái thông minh của Xiaomi.

Dự kiến mẫu Toyota bZ7 sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay (Ảnh: GAC-Toyota).

Hiện tại, dòng bZ của Toyota gồm các mẫu: bZ3X và bZ4X.

Hồi tháng 6, GAC-Toyota đã công bố hợp tác với Huawei, Momenta và Xiaomi. Mẫu bZ7 sẽ là mẫu xe đầu tiên được tích hợp vào hệ sinh thái thông minh “Human x Car x Home” của Xiaomi, kết nối các thiết bị cá nhân, sản phẩm nhà thông minh và ô tô. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như điều khiển từ xa điều hòa ở nhà ngay trên màn hình điều khiển trong xe.

Phần đầu xe sử dụng thiết kế kín với cụm đèn pha hình chữ C. Một cảm biến lidar được gắn trên nóc, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến của Momenta.

Với chiều dài hơn 5m, mẫu Toyota bZ7 cùng cỡ với BYD Han L, Tesla Model S, Mercedes EQE, và BMW i5 (Ảnh: GAC-Toyota).

Nhìn ngang, bZ7 có thiết kế fastback, kết hợp với kính tam giác sau kéo dài, cửa không khung, tay nắm cửa nửa truyền thống nửa ẩn, mâm nhiều chấu đi kèm lốp kích thước 255/40R21 và cánh gió sau dạng “đuôi vịt”.

Định vị ở phân khúc sedan cỡ trung đến lớn, GAC-Toyota bZ7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.130 x 1.965 x 1.506 (mm), với chiều dài cơ sở 3.020mm. Trọng lượng không tải đạt 2.275kg.

Bên trong xe được trang bị vô-lăng 3 chấu, bảng đồng hồ hình thang, màn hình điều khiển trung tâm, hệ thống đèn viền nội thất và sạc không dây cho điện thoại. Thông tin về kích thước màn hình và các thông số chi tiết khác vẫn chưa được công bố chính thức.

Không gian nội thất được thiết kế đơn giản, hiện đại (Ảnh: GAC-Toyota).

Xe sử dụng động cơ điện do Huawei cung cấp, cho công suất cực đại 278 mã lực, đạt tốc độ tối đa 180km/h, kết hợp với pin LFP của CALB-Tech. Thông tin về dung lượng pin và phạm vi hoạt động của xe hiện cũng chưa được công bố.