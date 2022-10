Top xe bán chạy tháng 9: Accent trỗi dậy, Toyota Veloz vượt Xpander

(Dân trí) - Accent vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2022, thị trường chứng kiến sự lên ngôi của phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ cũng như các mẫu xe gầm cao.

Sức tiêu thụ xe tháng 9 tăng khoảng 8,5% so với tháng 8 và tăng tới 147% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp 4 mẫu xe ăn khách nhất thị trường đều đạt doanh số trên 2.000 chiếc. Trong đó, bán tốt nhất tháng vừa qua là Hyundai Accent với 2.879 xe, nhiều hơn gần 500 xe so với đối thủ trực tiếp Toyota Vios.

Tuy nhiên, xen giữa hai mẫu xe "kỳ phùng địch thủ" trên lại là cuộc cạnh tranh giữa Veloz Cross và Xpander. Đáng chú ý, mẫu MPV mới của Toyota bán được 2.572 xe, đánh bại sản phẩm cùng phân khúc đến từ Mitsubishi. Như vậy, Xpander đã không duy trì được sức nóng sau một tháng 8 bùng nổ.

Trong top 10 xe bán chạy tháng 9, ngoài Santa Fe bán suýt soát 1.000 chiếc, các cái tên còn lại đều đạt trên mốc này. Hyundai đang tiếp tục gặt hái thành công với dòng xe gầm cao khi Creta có sức tiêu thụ tương đối ổn định. Ford Ranger sau khi mở bán phiên bản mới đã quay trở lại bảng xếp hạng.

Số liệu tổng hợp tháng 9 không có thông tin của VinFast do hãng xe Việt chưa công bố doanh số, tính đến trưa 12/10.