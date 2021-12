Dân trí Khi buộc phải dừng ô tô trên đường cao tốc do gặp sự cố, như hỏng xe, thủng lốp..., cần đặc biệt chú ý phòng tránh nguy cơ bị xe khác đâm vào, như tình huống trong clip.

Hú hồn với tình huống tai nạn rất dễ vướng phải trên đường cao tốc (Nguồn video: Youtube).

Sự cố vừa xảy ra hôm 1/12 trên đường cao tốc liên bang I84 ở đường S. Ten Mile, hạt Ada, bang Idaho, Mỹ. Clip trích xuất từ camera hành trình xe cảnh sát cho thấy một sĩ quan đã tấp vào lề đường và hỗ trợ chủ chiếc Toyota Camry bị thủng lốp. Văn phòng Công vụ Cảnh sát bang Idaho cho biết, xe cảnh sát có bật đèn khẩn cấp.

Đột nhiên, viên cảnh sát và tài xế xe Camry đều nhìn sang phải và chỉ trong tích tắc, một chiếc xe bán tải Chevrolet màu trắng lao thẳng tới, tông vào đuôi xe Camry, buộc cả hai người phải nhảy ngược lên dải phân cách bằng bê tông để tránh.

Điều tra ban đầu của chính quyền địa phương cho thấy có một chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại khi đi ngang qua xe tuần tra. Tuy nhiên, chiếc xe này đã bị một xe khác đâm vào, gây ra vụ va chạm liên hoàn của 4 xe. Trong đó, 2 xe bán tải bị đẩy sang bên trái đường và đâm vào xe tuần tra và chiếc Camry. Rất may không có ai bị thương nặng.

Trung sĩ Brandalyn Crapo thuộc lực lượng cảnh sát bang Idaho cho biết: "Việc dừng xe giữa đường tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Cần phải giữ an toàn cho mọi người trên đường và hỗ trợ những người bị mắc kẹt, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của các tài xế để tất cả đều có thể về nhà an toàn. Giảm tốc độ và nhường đường cho các xe hoặc người làm nhiệm vụ khẩn cấp không chỉ là phép lịch sự, mà còn là luật. Các tài xế cần chú ý xe và đèn khẩn cấp, đồng thời luôn chú ý quan sát xung quanh. Điều đó giúp tất cả mọi người tham gia giao thông được an toàn".

