Tìm hiểu các công nghệ an toàn cao cấp trên Ford Everest

Dân trí Bên cạnh sức mạnh động cơ và khung gầm chắc chắn, Ford Everest còn chứng tỏ được khả năng bảo vệ hành khách với hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại.

Theo xu thế, người mua ô tô tại thị trường Việt Nam ngày càng trẻ hóa, đồng hành với nhu cầu tích hợp thêm nhiều công nghệ hiện đại tăng thêm. Chính vì vậy, Ford đang ghi điểm thị trường Việt Nam khi là một trong những hãng xe "hào phóng", tiên phong trong việc cung cấp các trang bị mới dành cho những sản phẩm của mình.

Một thương hiệu "hào phóng"

Các mẫu xe Ford tại Việt Nam mang đậm dấu ấn công nghệ.

Ngay từ những phân khúc xe nhỏ như Fiesta được Ford đưa vào thị trường Việt Nam từ năm 2011 nhưng đã mang hàng loạt công nghệ an toàn vượt trội so với đối thủ trong phân khúc; 7 túi khí, cân bằng điện tử ESP, động cơ tăng áp… Và tiếp đó, không phải là các thương hiệu hạng sang mà lại là Ford (trên Focus) với hàng loạt tính năng công nghệ hỗ trợ an toàn cao cấp; hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Sự "hào phóng" này tiếp tục được hãng xe Mỹ thể hiện trên các mẫu xe khác, điển hình là mẫu SUV - Ford Everest mới tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh hệ thống khung gầm chắc chắn cùng động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ cho khả năng vận hành ổn định trên mọi cung đường, mẫu xe này còn gây ấn tượng với hàng loạt các trang bị an toàn và hỗ trợ người lái, một điểm cộng đầy tự hào trước những đối thủ trong phân khúc.

Và đến khi tập đoàn Ford Motor định hướng lại hướng đi, tập trung nhiều hơn vào phân khúc xe gầm cao, những mẫu xe Ford tại Việt Nam một lần nữa lại trở thành mẫu xe nâng tầm phân khúc, đi đầu trong việc cập nhật các tính năng công nghệ an toàn, hỗ trợ đắc lực cho người lái, trở thành người bạn đường không thể thiếu cho dù là phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn là người đồng hành tin cậy với những chuyến đi đầy lý thú.

Định hình tiêu chuẩn mới cho phân khúc SUV hạng trung

Một trong những công nghệ hỗ trợ người lái trên Ford Everest được quan tâm chính là hệ thống Hỗ trợ Đỗ xe Chủ động, tính năng vốn quen thuộc trên xe sang nhưng vẫn chưa xuất hiện nhiều trên các mẫu xe phổ thông hiện nay. Nhờ hệ thống này, người lái chỉ cần nhấn một nút, xe sẽ tự động tìm chỗ đỗ phù hợp thông qua các cảm biến sóng siêu âm xung quanh. Hệ thống này thực sự là "điểm tự hào" trên Ford Everest khi không đối thủ nào có được; người lái không cần chạm tay vào vô-lăng, Ford Everest sẽ khiến nhiều người phải chú ý nhờ khả năng tự đo lường không gian, tự đánh lái đưa xe vào vị trí một cách chính xác…

Bên cạnh đó, là một mẫu SUV cỡ trung, khả năng vượt địa hình được đặt lên hàng đầu và không có lý gì mà Ford không ưu tiên cho Everest một loạt tính năng hỗ trợ hiện đại nhất mà hãng đang sở hữu: với hệ thống Hỗ trợ Đổ đèo, xe có thể tự kiểm soát phanh để đảm bảo xe xuống dốc ổn định, với tốc độ mà người lái lựa chọn (thông qua phím chỉnh tốc độ trên cruise control).

Và đáng chú ý nhất là hệ thống lựa Kiểm soát Địa hình (TMS - Terrain Management System) trên Ford Everest, loại bỏ những rắc rối với việc người lái phải tính toán, lựa chọn chế độ dẫn động (2H/4H/4L), hệ thống TMS với 4 chế độ khác nhau có thể điều chỉnh bằng núm xoay đơn giản, người lái hoàn toàn thảnh thơi không phải lo lắng khi "ủy thác" cho hệ thống đảm bảo cho chiếc xe vận hành hoàn hảo trên từng cung đường: Thông thường, Cát, Sỏi đá và Tuyết/Bùn lầy mà không lo bị sai chế độ vận hành.

Một điểm đáng quan tâm khác, khắc phục nhược điểm của những chiếc SUV có trọng tâm cao, Ford giúp người lái yên tâm hơn với trang bị hệ thống Giảm thiểu Lật xe, sử dụng một cảm biến hồi chuyển để phát hiện nguy cơ mất cân bằng; sau đó lập tức can thiệp và xử lý, đặc biệt khi xe vào cua hay vượt phương tiện khác. Kết hợp cùng hệ thống Ổn định Thân xe Điện tử và Kiểm soát Hướng lực kéo điều chỉnh công suất/mô-men xoắn của động cơ để tối đa hóa độ bám đường, tất cả sẽ giúp người lái tự tin "rong ruổi" với Everest kể cả trên đường trơn trượt.

"Ford Everest - Một mẫu xe thông minh"

Ngoài việc chú tâm đảm bảo an toàn, Ford nhận thức rõ ràng việc làm thế nào để người lái Ford Everest bớt căng thẳng và mệt mỏi trên những cung đường dài, với hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động (Adaptive Cruise Control) với khả năng tự động điều chỉnh tốc độ theo tình trạng giao thông phương tiện phía trước, luôn đảm bảo duy trì khoảng cách tuyệt đối an toàn, đủ để người lái làm chủ hướng lái và phản ứng nhanh chóng với các tình huống giao thông.

Ngoài ra, các tính năng Cảnh báo Lệch làn và Hỗ trợ Duy trì Làn đường sẽ báo hiệu cho người lái khi xe rời khỏi làn đường đang di chuyển bằng cách rung vô-lăng và tác động một lực nhẹ vào vô-lăng để điều chỉnh xe bám theo đúng làn đường cũng sẽ là những "bảo bối" giúp người lái yên tâm hơn trên những chặng đường dài.

Tuy nhiên, các hệ thống mang tinh hoa công nghệ của Ford Everest chính là Cảnh báo Va chạm và Phanh Khẩn cấp Chủ động, giúp tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ an toàn cho những người ngồi bên trong khoang cabin. Sử dụng camera, cảm biến và radar ở phần đầu xe, hệ thống Cảnh báo Va chạm sẽ xác định các rủi ro tiềm ẩn phía trước ở khoảng cách từ gần đến xa và cảnh báo cho người lái bằng âm thanh đồng thời tự động điều chỉnh lực phanh để tăng độ nhạy cũng như hiệu quả phanh. Trong trường hợp người lái không phản ứng kịp thời, Phanh Khẩn cấp Chủ động sẽ được kích hoạt, giúp xe tự giảm tốc độ cũng như dừng lại để hạn chế va chạm xảy ra.

Một trong những ưu điểm không thể chối bỏ mà ngay cả các đối thủ khác trong cùng phân khúc cũng phải thừa nhận là khả năng cách âm và triệt tiêu tiếng ồn trên Ford Everest là lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc này.

Ngoài ra, Ford Everest còn sở hữu một danh sách dài các tính an toàn và tiện nghi cao cấp mà với các đối thủ, lại là các trang bị lựa chọn thêm chứ không phải là trang bị sẵn có trên xe; hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù…

Người tiêu dùng trong nước ngày càng quan tâm đến các công nghệ hiện đại và tự đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với một SUV cỡ trung bên cạnh khả năng vượt địa hình vốn là thế mạnh. Đối với yêu cầu đó, Ford Everest dễ dàng đáp ứng nhờ vào khung gầm vững chắc, động cơ vững chắc và đặc biệt là hàng loạt trang bị an toàn vượt trội. Minh chứng cho điều đó chính là doanh số xe luôn đứng top đầu phân khúc, với 3.551 chiếc bán ra tại thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay.

Trường Thịnh