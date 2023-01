Tiggo 7 Pro được trang bị toàn diện ở ngoại thất và nội thất

Trong hành trình lái xe, chỉ một giây mất tập trung có thể gây ra những nguy hiểm không đáng có, và khi đối diện với những nguy cơ va chạm có thể xảy ra, kết cấu thân xe chắc chắn trên Tiggo 7 Pro sẽ bảo vệ toàn diện cho chủ xe.

Tiggo 7 Pro sử dụng thân lồng có tính chịu lực cao tích hợp với hơn 60% ứng dụng thép cường độ cao kết hợp với nhiều mảnh thép tạo hình nhiệt và các ứng dụng của tấm thép mạ kẽm diện tích lớn. Điều này cho phép chủ sở hữu phương tiện tận hưởng trải nghiệm lái xe thoải mái và an toàn hơn.

Tiggo 7 Pro sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến (Ảnh: Tiggo).

"Với từng chi tiết trên xe được trau chuốt bằng công nghệ tiên tiến, mỗi thiết kế đều chứa đựng nhiều tâm huyết. Một chiếc xe sở hữu chất lượng vượt trội là chiếc xe đáp ứng được nhu cầu của những người ngồi trên xe", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ngoài ra, Tiggo 7 Pro đi kèm với thiết bị cố định ghế trẻ em, có thể bảo vệ an toàn cho em bé và đảm bảo sự yên tâm trong mỗi chuyến du lịch của cả gia đình. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn khác như vòng bảo vệ 6 túi khí, dây đai an toàn, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) đều nhằm mục đích tăng tính an toàn cho chủ xe trên mọi hành trình.

Nội thất của Tiggo 7 Pro cũng được trang bị nhiều tính năng hiện đại (Ảnh: Tiggo).

Tiggo 7 Pro sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến. Được trang bị hệ thống ổn định điện tử khá nhạy bén, Tiggo 7 Pro có thể đáp ứng các lệnh vận hành trong các tình huống khẩn cấp để bánh xe ở trạng thái ổn định tốt nhất có thể, mang lại hiệu suất vào cua chính xác hơn, tránh xảy ra tai nạn trượt bên một cách tối đa.

Về cấu trúc và vật liệu an toàn, Tiggo 7 Pro có thể đạt chất lượng tiêu chuẩn trong phân khúc. Với chất lượng an toàn được chú trọng, xe cũng mang đến cho người dùng sự an tâm và thoải mái hơn.