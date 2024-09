Thị trường nào đang tiêu thụ nhiều ô tô Trung Quốc nhất?

Trong tháng 8, Trung Quốc đã xuất khẩu 610.000 chiếc ô tô, tăng 39% so với tháng 8 năm ngoái và tăng 10% so với tháng 7. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 4,09 triệu xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dưới đây là 10 thị trường nhập khẩu nhiều ô tô Trung Quốc nhất trong 8 tháng đầu năm 2024:

Đáng chú ý, dữ liệu của hải quan Trung Quốc cho thấy Nga giờ đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành ô tô Trung Quốc, chiếm hơn 19% tổng xuất khẩu trong tháng 8, đạt kim ngạch cao kỷ lục 1,6 tỷ USD. Lý do chính là các thương hiệu ô tô ngoại rút lui khỏi thị trường Nga khi bắt đầu nổ ra xung đột chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Trong năm 2022, Trung Quốc đã xuất khẩu 160.000 xe sang Nga, và trong năm 2023 tăng vọt lên 910.000 xe, tăng 459%.

Nếu chỉ tính riêng xe sử dụng năng lượng mới (NEV), mặc dù bị gián đoạn bởi các chính sách thuế của Liên minh châu Âu (EU), nhưng xuất khẩu của Trung Quốc đạt 1,397 triệu chiếc trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8, xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc đạt 180.000 chiếc, tăng 20,9% so với tháng 8 năm ngoái và tăng 2,9% so với tháng 7.

Dưới đây là 10 thị trường nhập khẩu nhiều xe năng lượng mới từ Trung Quốc nhất trong 8 tháng đầu năm 2024:

Xuất khẩu xe con thuần điện của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay chủ yếu tăng trưởng ở Brazil, Bỉ, Indonesia, và Mexico. Các thị trường sụt giảm là Tây Ban Nha, Thái Lan, Hà Lan, Australia, và Slovenia.

Trước đây, sự xuất hiện của Tesla đã biến Thượng Hải thành khu vực dẫn đầu Trung Quốc về xuất khẩu xe năng lượng mới. Tuy nhiên gần đây, khi EU công bố chính sách thuế nhập khẩu mới với ô tô sản xuất ở Trung Quốc, xuất khẩu của Thượng Hải đã giảm mạnh, vì Thượng Hải là trung tâm xuất khẩu của Tesla Trung Quốc và Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC).

Năm 2024, các khu vực xuất khẩu nhiều xe năng lượng mới nhất Trung Quốc là Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc, và Giang Tô. Ví dụ, sự vươn lên của BYD tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới ở Thiểm Tây. Thiểm Tây là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất của BYD tại Trung Quốc, với công suất thiết kế đạt 1,5 triệu xe mỗi năm.