Thêm xe máy điện có bản đổi pin sắp ra mắt Việt Nam, sạc đầy đi được 180km

Trong bối cảnh Việt Nam dần có động thái chuyển đổi “xanh” với nhiều quy định mới hạn chế xe máy xăng truyền thống, thị trường xe máy điện bất ngờ sôi động với nhiều sản phẩm mới đến từ VinFast hay Honda.

Không nằm ngoài xu thế chung, Yadea tham vọng mở rộng thị phần với dòng xe mới có tên gọi Osta.

Yadea Osta được hãng định vị là mẫu xe đầu bảng (flagship), dự kiến mở bán chính thức vào đầu tháng 3 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo Yadea, Osta sẽ được phân phối với 3 phiên bản, gồm: H+ (giới hạn tốc độ dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái), P (tốc độ tối đa 63km/h) và một biến thể có khả năng đổi pin. Nhưng trước mắt, hãng chỉ giới thiệu bản H+ tại sự kiện dành cho giới truyền thông vào ngày 7/2.

Thiết kế của Yadea Osta theo đuổi phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Phần đầu xe sở hữu cụm đèn chiếu sáng dạng LED hình lục giác, có cảm biến bật/tắt theo ánh sáng môi trường (nếu người dùng chọn chế độ đèn Auto).

Yadea Osta sở hữu chiều cao yên ở mức 750mm, phù hợp với vóc dáng người Việt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khác với nhiều mẫu xe giá rẻ cùng nhà, Yadea Osta được trang bị bộ pin Lithium-ion 72V 45Ah bền hơn ắc-quy thông thường, cho phạm vi di chuyển lên tới 180km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của hãng. Động cơ điện được tích hợp bánh sau có công suất định mức 1.500W.

Bên cạnh đó, Yadea Osta còn được trang bị phanh tái tạo năng lượng giúp nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên theo trải nghiệm thực tế của phóng viên, phanh có độ hãm hơi nhiều, có thể tạo ra tình trạng giật cục với những người mới làm quen.

Với hai phiên bản cố định pin, cốp xe để vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng nhỏ khác. Nhưng với phiên bản đổi pin, dung tích chứa đồ có thể gặp hạn chế (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Điểm nhấn của Yadea Osta nằm ở loạt công nghệ và tính năng thông minh đi kèm. Mẫu xe máy điện này được trang bị một màn hình màu TFT cho khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng của Yadea, tích hợp chức năng nghe nhạc, đàm thoại rảnh tay và hiển thị màn hình dẫn đường.

Tuy nhiên, người dùng cần trả phí với Google nếu muốn sử dụng tính năng dẫn đường. Ngoài ra, sau khi kết nối với điện thoại, khách hàng có thể khởi động xe không cần chìa khóa, thậm chí thiết lập nhiều người dùng trên một phương tiện.

Yadea Osta còn có nhiều tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, đèn cảnh báo (hazard) tự động bật khi phanh gấp… (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chưa rõ khi mở bán phiên bản đổi pin của Osta, Yadea sẽ triển khai trạm đổi pin tương tự VinFast, Honda, Selex, hay cung cấp dịch vụ đổi pin tại đại lý. Giá bán của xe cũng chưa được tiết lộ nhưng dựa vào truyền thống chốt giá của thương hiệu này, có thể kỳ vọng Osta sẽ sở hữu mức giá tốt.

Dưới cốp xe có nút gạt ngắt toàn bộ hệ thống điện (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đầu năm 2026, VinFast đồng loạt giới thiệu 3 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có khả năng đổi pin. Hãng xe Việt công bố đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới mục tiêu triển khai 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong quý I.

Cùng thời điểm, Honda công bố mô hình trạm đổi pin dự kiến triển khai tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD) từ giữa năm nay, đồng thời giới thiệu một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có tên gọi UC3. Yamaha cũng bắt tay với một đơn vị thứ 3 thực hiện mô hình đổi pin, mượn pin và giao pin tận nơi với người dùng NEO’s.

Có thể thấy, “sân chơi” của các mẫu xe máy điện dự kiến sẽ vô cùng sôi động ở năm 2026. Là một thương hiệu có bề dày phát triển tại Việt Nam, Yadea được kỳ vọng sẽ sớm triển khai các chiến lược kinh doanh tương tự, nhằm bắt kịp xu thế đẩy mạnh của các đối thủ.