Tháng 10, Kia giới thiệu xe mới, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho nhiều sản phẩm

Khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng giá trị tại hệ thống showroom trên toàn quốc. Chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Kia New Carnival Hybrid - Mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn sang trọng và hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

Là thương hiệu sở hữu dải sản phẩm thế hệ mới đa dạng phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, được nhiều khách hàng yêu mến và tin chọn, Kia mong muốn mang đến nhiều sản phẩm mới đa dạng với ưu đãi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển phục vụ công việc của khách hàng trong dịp cuối năm. Khách hàng có cơ hội sở hữu các mẫu xe Kia thế hệ mới với nhiều tùy chọn theo nhu cầu riêng.

New Carnival Hybrid - Mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn sử dụng động cơ Hybrid được gia tăng tùy chọn với hàng ghế 2 VIP mang đến trải nghiệm cá nhân hóa như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5” điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính thuận tiện nâng tầm trải nghiệm sang trọng.

Kia New Carnival HEV thêm tùy chọn màu nội thất cao cấp và hàng ghế 2 VIP với nhiều tính năng hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

Từ tháng 10, Kia Việt Nam giới thiệu tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất mới với các tông màu cao cấp và sang trọng đỏ hoàng gia, trắng kim cương, kem sang trọng, vàng Sahara, nâu sa thạch, cam hổ phách dành cho Kia Carnival Hybrid tôn vinh nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ xanh hiện đại và tiện nghi VIP độc quyền, New Carnival Hybrid không chỉ nổi bật trong xu hướng di chuyển xanh mà còn kiến tạo trải nghiệm khác biệt, khẳng định phong cách và dấu ấn riêng cho chủ sở hữu. Mẫu xe có giá bán sau ưu đãi từ 1,779 tỷ đồng cùng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Hybrid.

Kia New Sorento - Mẫu SUV 7 chỗ thực thụ dành cho khách hàng phục vụ công việc và gia đình (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp thế hệ mới đang thu hút nhiều khách hàng với thiết kế bề thế, sang trọng cùng công nghệ hiện đại, an toàn thông minh và khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng, mang đến trải nghiệm đẳng cấp đáp ứng nhu cầu công việc và gia đình.

Khách hàng có đa dạng tùy chọn động cơ xăng Smartstream 2.5L hoặc diesel 2.2L và gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới bao gồm: Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và chế độ địa hình. Giá bán các phiên bản cao cấp của New Sorento từ 1,249 tỷ đồng.

Kia Sportage, mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế đột phá, sang trọng và trẻ trung cùng không gian nội thất đậm chất công nghệ tương lai. Mẫu xe được ưu đãi lên đến 30 triệu đồng áp dụng tùy phiên bản.

Kia Sportage là mẫu xe dành riêng cho những khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế, yêu công nghệ và luôn tìm kiếm những trải nghiệm lái đầy cảm hứng. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống còn 819 triệu đồng.

Kia Sonet, Seltos, Caren với thiết kế hiện đại, thời trang với công nghệ tiện nghi cùng giá bán dễ tiếp cận đã chinh phục nhiều khách hàng Việt. Trong tháng 10, Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi với mức giá bán dễ tiếp cận chỉ từ 493 triệu đồng, đây là mức giá bán cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc.

Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Carens, 30 triệu đồng là ưu đãi cho Kia Sonet; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ.

Kia New Morning - Mẫu xe đô thị thời trang và hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Morning, mẫu xe đô thị thời trang và hiện đại được nhiều khách hàng yêu thích và đón nhận kể từ khi ra mắt. Với những thay đổi trẻ trung, cá tính, New Morning thế hệ mới là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng nữ yêu thích sự linh hoạt, hiện đại và thời trang, thể hiện phong cách riêng. Trong tháng 10, giá bán mẫu xe chỉ từ 439 triệu đồng.

Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo và bổ sung thêm phiên bản mới 1.6 AT Premium với nhiều trang bị hiện đại và cao cấp cùng giá bán cạnh tranh. Kia Soluto được ưu đãi 17-47 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 339 triệu đồng.

Với dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc, Kia mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu nhiều mẫu xe thế hệ mới đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng.

Các mẫu xe Kia thế hệ mới đang được Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km mang đến sự an tâm cho khách hàng khi có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ di chuyển cho công việc và gia đình.