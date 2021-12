Tesla bất ngờ "quay xe" với trò chơi điện tử

Dân trí Hãng xe điện Tesla chuẩn bị cập nhật phần mềm mới trên các mẫu ô tô nhằm hạn chế người dùng chơi các trò chơi điện tử khi xe đang di chuyển, sau khi chính quyền Mỹ mở cuộc điều tra với tính năng này.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) mở cuộc điều tra lý do Tesla tạo điều kiện để tài xế chơi những trò chơi điện tử khi đang lái xe.

Theo trang The Verge, trong khi ô tô vẫn đang di chuyển, người lái xe Tesla Model 3 có thể chơi những trò như Sky Force Reloaded, Solitaire và The Battle of Polytopia hoặc sử dụng các ứng dụng khác như bảng vẽ và hát karaoke.

Tesla sẽ khóa quyền truy cập vào các trò chơi điện tử khi xe di chuyển (Ảnh: Tesla).

Các trò chơi trên các mẫu xe điện Tesla có thể được chơi bởi tài xế hoặc người ngồi bên ghế phụ. Tuy nhiên, dù thế nào, màn hình vẫn sẽ khiến tài xế mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Người phát ngôn của NHTSA cho biết: "Sau khi điều tra để đánh giá sơ bộ về tính năng "Passenger Play" của Tesla, hãng xe điện lớn nhất thế giới đã thông báo họ đang thay đổi chức năng của tính năng này trong bản cập nhật phần mềm mới tới đây của hãng. Cụ thể, các tính năng trò chơi điện tử trên xe "Passenger Play" sẽ bị khóa và không thể sử dụng được khi xe đang di chuyển".

Trước đó, tờ New York Times đã đưa tin, một chủ sở hữu Tesla Model 3 đã phát hiện ra anh ta có thể chơi một số trò chơi điện tử bằng màn hình cảm ứng thông tin giải trí trên ô tô khi xe đang di chuyển, khiến lái xe mất tập trung.

"Đạo luật An toàn Xe cộ cấm các nhà sản xuất bán xe có khiếm khuyết gây rủi ro không đáng có trong vấn đề an toàn, bao gồm cả các công nghệ khiến người lái mất tập trung khi lái xe lái xe", NHTSA cho biết thêm.

Theo thống kê của NHTSA, hàng năm có khoảng 3.100 người chết trong các vụ tai nạn liên quan đến những người lái xe mất tập trung.

Đoàn Trung Nam

theo Business Insider