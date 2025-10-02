Tài xế Xanh SM có lương tháng 13

Bác tài Đình Huy (TPHCM) gia nhập Xanh SM từ đầu năm nay chia sẻ: “Cả năm chạy xe rong ruổi, điều mong nhất là Tết có thêm khoản lo cho gia đình. Nghe tin có lương tháng 13 và thưởng Tết, tôi thấy an tâm hơn nhiều. Công sức bỏ ra được ghi nhận, mình càng có động lực gắn bó”.

Với mức thu nhập như hiện tại, khoản thưởng cuối năm có thể giúp anh Đình Huy tăng thêm hơn 8 triệu đồng, đủ để mua sắm Tết cho cả nhà.

Theo chính sách mới công bố, tài xế Xanh SM ký hợp đồng và làm việc liên tục đủ ba tháng tính đến 31/12 sẽ được nhận tháng lương thứ 13, kèm 2 triệu đồng tiền thưởng Tết.

Đây là bước đi đột phá trong ngành, khi nghề tài xế công nghệ vốn gắn với thu nhập theo chuyến, ít phúc lợi và thiếu ổn định. Chế độ này mang đến niềm vui và tạo sự yên tâm cho hàng nghìn tài xế đang và sẽ gắn bó với Xanh SM.

Tài xế Xanh SM được nhận lương tháng 13 cùng thưởng Tết (Ảnh: Xanh SM).

Bên cạnh lương tháng 13 và thưởng Tết, Xanh SM còn đưa ra loạt quyền lợi vượt trội cho tài xế. Mức thu nhập tối thiểu được bảo đảm ở mức 600.000 đồng mỗi ngày, thưởng nóng lên tới 4 triệu đồng, miễn phí sạc đêm, hỗ trợ 50% chi phí sạc ban ngày và đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc cho tài xế.

Những phúc lợi này được áp dụng cho lực lượng tài xế, đánh dấu bước nâng chuẩn quan trọng trong ngành dịch vụ vận tải.

Anh Minh Tính, 26 tuổi, đang chạy Xanh SM tại Hà Nội, cho biết những chính sách trên khiến anh yên tâm làm việc và phấn đấu.

“Ban đầu tôi chỉ coi đây là công việc tạm thời. Nhưng khi gắn bó, tôi thấy nghề tài xế không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn có cơ hội phát triển, rèn luyện thêm kỹ năng phục vụ. Công ty còn mở lộ trình thăng tiến để tài xế có thể ứng tuyển lên giám sát vận hành, đội trưởng đội xe, trưởng phòng vận hành, thậm chí giám đốc miền. Quan trọng nhất là nghề tài xế được coi trọng hơn và có tương lai”, anh Tính nói.

Trong bối cảnh hàng trăm nghìn người xem tài xế công nghệ là kế sinh nhai, việc Xanh SM đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi đầy đủ có thể coi là bước đi chiến lược.

Chính sách này không chỉ giúp tuyển dụng nhanh và ổn định lực lượng tài xế trong giai đoạn mở rộng, mà còn đáp ứng đúng kỳ vọng của các bác tài: được bảo đảm an sinh, được công nhận giá trị và có niềm tin để gắn bó lâu dài.

Bác tài Xanh yên tâm làm việc với chế độ lương thưởng và phúc lợi đầy đủ (Ảnh: Xanh SM).

Các chuyên gia trong lĩnh vực lao động nhận định, chính sách của Xanh SM không chỉ hỗ trợ tài xế về tài chính mà còn góp phần chuyên nghiệp hóa nghề lái xe công nghệ, đưa công việc này thoát khỏi định kiến là nghề thời vụ. Khi người lao động có an sinh ổn định, họ sẽ toàn tâm phục vụ khách hàng.

Trong bối cảnh hàng trăm nghìn người đang coi chạy xe là kế sinh nhai, bước đi tiên phong này của Xanh SM được xem là chiến lược kép, vừa thu hút và giữ chân tài xế, vừa nâng tầm nghề nghiệp, mở ra chuẩn mực mới cho ngành gọi xe tại Việt Nam.