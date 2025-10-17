SYM TPBW 125: Mẫu xe tay ga mới dành riêng cho giới trẻ Việt

Xe tay ga TPBW 125 được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt, kết hợp giữa thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ toàn diện, là tuyên ngôn về phong cách và tinh thần khai mở của thế hệ trẻ.

Toàn cảnh sảnh đón sự kiện (Ảnh SYM Việt Nam).

Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch

Thiết kế của TPBW 125 được khơi nguồn cảm hứng từ hình ảnh hoa tam giác mạch, loài hoa mỏng manh nhưng kiên cường vươn lên giữa sỏi đá khô cằn.

Ông Trần Vũ Cầu, Giám đốc điều tra thị trường SYM Việt Nam, giới thiệu dòng xe mới (Ảnh SYM Việt Nam).

Từ ý tưởng đó, TPBW 125 mang vẻ đẹp thanh lịch, năng động mà mạnh mẽ, biểu trưng cho bản lĩnh và ý chí vươn lên không ngừng của thế hệ trẻ hiện đại.

Rapper Doube2T tham dự sự kiện ra mắt xe mới TPBW 125 (Ảnh SYM Việt Nam).

Thân xe được thiết kế với những đường cong bo tròn mềm mại, không chỉ mang lại cảm giác lái linh hoạt, thoải mái mà còn tinh tế tôn lên vóc dáng người điều khiển. Đầu xe vươn cao kiêu hãnh, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc hoa tam giác mạch bung nở.

Điểm nhấn phía trước là dải đèn LED nổi bật, toát lên nét sang trọng. Phần đuôi xe được thiết kế thanh thoát, với cụm đèn hậu được cách điệu như những hạt hoa nhỏ, tượng trưng cho một khởi đầu mới và nguồn năng lượng tích cực trong mỗi hành trình.

Các bạn trẻ hào hứng check-in (chụp ảnh) ở booth (quầy) trưng bày (Ảnh: SYM Việt Nam).

Phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm, bà Wu Jui Chiao, Tổng giám đốc Công ty SYM Việt Nam, chia sẻ: “Khi thiết kế TPBW 125, chúng tôi gửi gắm ba tinh thần cốt lõi: Gần gũi - thể hiện qua thiết kế tinh tế và linh hoạt; Lãng mạn - biến mỗi hành trình thành một kỷ niệm đáng nhớ; và Hy vọng - mở ra cơ hội mới, truyền cảm hứng tiến bước cho người trẻ”.

Bà Wu Jui Chiao, Tổng giám đốc Công ty SYM Việt Nam (Ảnh SYM Việt Nam).

Nhiều công nghệ, tính năng phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện đại

TPBW 125 được trang bị động cơ EnMIS thế hệ mới với bugi kép và phun xăng điện tử EFI, giúp tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nhờ đó, xe vận hành êm ái và tiết kiệm xăng, đồng thời giảm lượng khí thải ra môi trường.

Hệ thống phanh CBS thông minh giúp phân bổ lực phanh đều, tăng tính ổn định và đảm bảo an toàn trong các tình huống, đặc biệt là khi khẩn cấp.

Bên cạnh đó, xe được thiết kế dựa trên nhân thể học người Việt, mang lại cảm giác ngồi thoải mái, dễ điều khiển và thân thiện với nhiều vóc dáng. Trọng lượng xe chỉ 102kg giúp người lái di chuyển linh hoạt và dễ dàng, hệ thống đèn pha LED mang đến sự tự tin và an toàn, trong khi mặt đồng hồ LCD có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo điều kiện môi trường xung quanh, giúp người lái dễ dàng quan sát. Dung tích cốp xe lớn mang đến không gian chứa đồ rộng rãi, có thể để vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Xe cũng sở hữu nhiều tính năng tiện dụng như: vị trí đổ xăng ngay dưới tay lái, yên xe dài và êm ái, sàn để chân rộng, khoảng sáng gầm xe cao 132mm, hộc đựng đồ phía trước, cổng sạc 3.0 ngay dưới tay lái giúp sạc thiết bị di động để giữ kết nối mọi lúc.

Mẫu xe có hai phiên bản, gồm bản chìa khóa thường và bản Smartkey hiện đại. Phiên bản khóa Smartkey tích hợp nhiều tính năng tiện ích, chỉ với một thao tác có thể mở ra thế giới tiện lợi với khả năng khởi động/ngắt động cơ, tìm xe, chống trộm, mở yên xe và nắp bình xăng.

TPBW 125 - Mẫu xe thế hệ mới dành cho thế hệ khai mở

Tên xe TPBW 125 chứa đựng những triết lý truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, gồm T - Trace là dấu ấn cá tính; P - Perseverance là bứt phá kiên cường và BW - Buckwheat là nội lực tỏa sáng. Với thông điệp ý nghĩa “Khai mở giới hạn - Live Young Spirit”, TPBW 125 là người bạn đồng hành phù hợp của bạn trẻ Việt trong thời gian tới.

SYM TPBW 125 ra mắt với 4 màu thời thượng, phù hợp với gu thẩm mỹ của người trẻ, gồm xanh thiên nhiên, đen kiên định, trắng tinh khôi, vàng thanh nhã.

Với giá bán chỉ từ 32,8 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 33,8 triệu đồng cho bản Smartkey, TPBW 125 là lựa chọn dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng và các bạn trẻ đang tìm kiếm chiếc xe tay ga vừa đẹp, vừa tiết kiệm nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Nhân dịp ra mắt, SYM Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho 100 khách hàng đầu tiên sở hữu TPBW 125 với quà tặng là đồng hồ Adidas chính hãng trị giá 2,88 triệu đồng. Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ ngày 17/10 cho đến khi hết quà tặng.

