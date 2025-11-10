Suzuki chuyển mình bằng mẫu xe Fronx sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam

30 năm đặt nền móng cho giá trị xe Nhật thực dụng

Suốt ba thập kỷ, nhắc đến xe Nhật, nhiều người Việt sẽ nghĩ ngay đến những giá trị cốt lõi: bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ít hỏng vặt. Kể từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, Suzuki đã đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí ấy.

All-new Fronx ra mắt đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Suzuki tại thị trường Việt (Ảnh: Suzuki).

Từ những chiếc Su Xipo hay Viva gắn liền với tuổi trẻ thế hệ 8X, 9X, cho đến các mẫu ô tô gia đình sau này, Suzuki vẫn luôn giữ vững triết lý "xe Nhật thực dụng": chắc chắn, dễ sử dụng và bền lâu.

Sự ổn định và đáng tin cậy giúp Suzuki có chỗ đứng riêng trong lòng người Việt suốt ba thập kỷ (Ảnh: Suzuki).

Tuy nhiên, đại diện Suzuki nhìn nhận mảng xe du lịch “vẫn chưa nổi trội”, điều này tạo động lực để thương hiệu làm mới mình trong chương mới.

Song, khi thị trường và thói quen người tiêu dùng thay đổi, Suzuki hiểu rằng chỉ duy trì giá trị cốt lõi là chưa đủ. Hãng đang bước vào một chương mới với nhiều cải tiến về công nghệ, thiết kế, đặc biệt là tập trung vào trải nghiệm khách hàng.

Với thông điệp "Vượt mọi khuôn mẫu", Fronx được định vị là một sản phẩm chiến lược (Ảnh: Suzuki).

Sau những dấu ấn phong cách riêng của Jimny và Swift , sự xuất hiện của All-new Fronx vào ngày 17/10 được xem là bước chuyển mình quan trọng của Suzuki, được kỳ vọng giúp tăng thị phần của hãng và tập trung tái định vị hình ảnh Suzuki trong mắt khách Việt.

Vẫn là "chất" Suzuki, nhưng ở một hình hài mới

Fronx mang đến một làn gió mới khi là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc sở hữu thiết kế coupe năng động, với phần mái vuốt cong mềm mại về phía sau, nhưng vẫn giữ chất SUV mạnh mẽ ở phần đầu xe mở rộng. Lưới tản nhiệt sơn đen góc cạnh, vòm bánh xe lớn và bộ mâm hợp kim 16inch đa chấu.

Bán kính quay đầu 4,8 m, Fronx giúp người lái dễ dàng di chuyển trên đường đô thị (Ảnh: Suzuki).

Suzuki Fronx là minh chứng cho triết lý toàn cầu "Sho-sho-kei-tan-bi" (nhỏ, gọn, nhẹ, ngắn, đẹp) của Suzuki. Với kích thước tổng thể nhỏ gọn (chiều dài 3.995 mm ), chiều dài cơ sở 2.520 mm, bán kính quay đầu 4,8 m, người lái dễ dàng di chuyển trên đường đô thị nhưng không gian nội thất rộng rãi.

Đại diện Suzuki khẳng định: "Fronx là một trong những sản phẩm có thể minh chứng cho giá trị cốt lõi này".

Dù mang thiết kế nhỏ gọn, mẫu xe này vẫn được phát triển là một sản phẩm toàn cầu, có thể dùng được cho tất cả các thị trường khác nhau. Bởi vậy mà Suzuki Fronx đã được cân nhắc thêm về nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Bước chuyển mình của Suzuki còn thể hiện ở việc trang bị hàng loạt công nghệ an toàn và tiện nghi, vốn thường thấy ở phân khúc cao hơn. Hãng hiểu rằng thị trường đang phát triển mạnh về mảng xe 4 bánh và có nhiều khách hàng chuyển đổi từ xe 2 bánh sang 4 bánh nên có thể chưa quen lắm.

Cụ thể, các phiên bản cao cấp được trang bị camera 360 độ, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), cảnh báo điểm mù (BSM) và gói an toàn tiên tiến Suzuki Safety Support (ADAS). Tất cả phiên bản đều có 6 túi khí.

Với nhiều công nghệ, trang bị an toàn, Fronx phản ánh định hướng mới của Suzuki trong cách tiếp cận khách hàng Việt.

Fronx được trang bị full ADAS, giúp người lái an tâm trên mọi hành trình (Ảnh: Suzuki).

Với tình trạng giao thông hỗn hợp như ở Việt Nam, việc người lái ô tô bị “cắt mặt” bởi một chiếc xe máy là điều dễ dàng bắt gặp. Vì vậy xe trang bị tính năng phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II) trong gói Suzuki Safety Support có thể giúp tài xế tránh va chạm khi cầm lái Fronx.

Còn trên các tuyến cao tốc, tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) của Suzuki Fronx cho phép tài xế có thể nhả chân ga mà xe vẫn tự động điều chỉnh tốc độ để bám theo phương tiện phía trước với khoảng cách an toàn. Thậm chí người lái còn được hỗ trợ giữ làn và cảnh báo nếu xe đi lệch làn đường.

Tương lai xe xanh và kỳ vọng vào phiên bản Hybrid

Trong xu thế xe xanh, Suzuki mang đến phiên bản Fronx GLX và GLX Plus sử dụng động cơ K15C kết hợp hệ thống Mild Hybrid (SHVS). Công nghệ này đi cùng hộp số tự động 6 cấp (6AT) có lẫy chuyển số, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, chỉ từ 5,2L/100km đường hỗn hợp.

Suzuki đặt kỳ vọng lớn vào công nghệ này, với mức doanh số dự kiến là khoảng 50%-60% cho phiên bản hybrid. Tuy nhiên, hãng cũng thận trọng cho biết sẽ xem thị trường như thế nào để đánh giá kỳ vọng cho phiên bản này.

Suzuki Fronx kế thừa sự bền bỉ, tin cậy, nhưng khoác lên diện mạo trẻ trung, hiện đại và trang bị công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người Việt (Ảnh: Suzuki).

Ông Kotaki Kenji, Tổng giám đốc Suzuki Việt Nam, chia sẻ: "Với Suzuki, 30 năm gắn bó là một cam kết "Bền vững vươn xa". Fronx chính là bước đột phá trong hành trình hiện thực cam kết ấy, được sinh ra để đánh thức tinh thần vượt mọi khuôn mẫu bên trong mỗi người".

All-new Suzuki Fronx được phân phối với 3 phiên bản, giá bán tham khảo (đã bao gồm VAT) cụ thể: All-new Fronx GL 520 triệu đồng, All-new Fronx GLX 599 triệu đồng, All-new Fronx GLX Plus 649 triệu đồng.