SUV điện đô thị Geely EX2: Không gian và trang bị vượt trội trong phân khúc hạng A

Bài toán không gian: Kích thước phân khúc A, trục cơ sở phân khúc B

Geely EX2 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580 (mm). Điểm khác biệt về mặt kỹ thuật nằm ở chiều dài cơ sở đạt mức 2.650mm. Tỷ lệ chiều dài cơ sở trên chiều dài tổng thể ở mức cao cho thấy nhà sản xuất đã đẩy tối đa các trục bánh xe về hai góc, từ đó tạo ra một không gian nội thất hoàn toàn tương đương các mẫu xe thuộc phân khúc B.

Mẫu EX2 ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 tại triển lãm Automechanika Frankfurt và được giới thiệu tại Trung Quốc vài tuần sau đó với tên gọi Geely Geome Xingyuan (Ảnh: Geely).

Nền tảng xe thuần điện loại bỏ cấu trúc đường ống xả và trục các đăng truyền thống, giúp EX2 sở hữu bề mặt sàn xe phẳng. Đặc tính này tác động trực tiếp đến công thái học của hàng ghế thứ hai, gia tăng đáng kể không gian để chân và khoảng hở đầu gối cho người ngồi sau. Về mặt tiện ích lưu trữ, Geely bố trí 36 khu vực chứa đồ rải rác khắp khoang cabin, khoang hành lý phía sau có thể tích tiêu chuẩn 375 lít, có thể tăng lên mức 1.320 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai.

Kết hợp cùng cốp chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 70 lít, tổng thể tích không gian chứa đồ của EX2 vượt trội so với mặt bằng chung của xe đô thị cỡ nhỏ.

EX2 có chiều dài cơ sở lên tới 2.650mm tạo không gian rộng rãi, thoải mái cho người sử dụng (Ảnh: Geely).

Khoang lái của Geely EX2 đi theo xu hướng thiết kế tối giản chức năng vật lý, tập trung vào giao diện kỹ thuật số.

Cụm điều khiển trung tâm bao gồm bảng đồng hồ điện tử sau vô lăng kích thước 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 14,6 inch. Điểm nhấn về mặt công nghệ trên mẫu xe này là hệ điều hành Flyme Auto.

Việc ứng dụng một nền tảng do chính tập đoàn Geely tự phát triển cho phép tối ưu hóa sự đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, giảm độ trễ trong các thao tác tương tác và cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống thông tin giải trí.

Bảng táp lô của EX2 được thiết kế phân lớp và tích hợp hệ thống đèn viền có khả năng tùy chỉnh 256 màu. Sự kết hợp giữa giao diện màn hình lớn, phần mềm nội bộ phản hồi nhanh và hệ thống chiếu sáng nội thất mang lại cảm quan về một không gian cabin tiệm cận với các dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Khung gầm và truyền động: Dẫn động cầu sau, treo đa liên kết

Sự chênh lệch lớn nhất giữa Geely EX2 và các dòng xe hạng A hiện hành nằm ở hệ thống truyền động và khung gầm.

Phần lớn các mẫu xe cỡ nhỏ đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) kết hợp với hệ thống treo sau dạng dầm xoắn để tối ưu hóa không gian và giảm chi phí.

Geely lại trang bị cho EX2 hệ dẫn động cầu sau (RWD) cùng hệ thống treo sau độc lập đa liên kết. Điều này giúp xe có hai ưu điểm thực tiễn. Thứ nhất, nó tách bạch nhiệm vụ truyền động và nhiệm vụ đánh lái. Thứ hai là khi tăng tốc, trọng lượng xe dồn về trục sau, hệ dẫn động RWD sẽ cung cấp độ bám đường tốt hơn so với cấu hình FWD.

Geely EX2 sở hữu hệ dẫn động cầu sau, mang đến sự cân bằng lái thực sự, khả năng kiểm soát tốt hơn và cảm giác lái cuốn hút (Ảnh: Geely).

Đồng thời, sự hiện diện của hệ thống treo đa liên kết ở trục sau hỗ trợ dập tắt các dao động ngang và dọc hiệu quả, gia tăng độ bám đường khi vào cua và cải thiện sự êm ái cho hành khách ngồi phía sau.

Nhìn tổng thể, Geely EX2 đang cho thấy một cách tiếp cận mới đối với xe điện đô thị. Thay vì chỉ tập trung vào kích thước nhỏ gọn và chi phí, mẫu SUV điện này được phát triển với mục tiêu mang lại trải nghiệm cao hơn phân khúc, từ không gian sử dụng, cấu hình vận hành cho tới các trang bị công nghệ trong cabin.

Tại Việt Nam, các mẫu xe của Geely hiện được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto. Với mạng lưới hơn 150 showroom và trạm dịch vụ trên toàn quốc, cùng kinh nghiệm vận hành nhiều thương hiệu ô tô quốc tế, Tasco Auto đang từng bước xây dựng nền tảng phân phối và dịch vụ cho Geely tại Việt Nam.

Thời gian qua, Geely Việt Nam đã liên tục mở rộng hệ thống đại lý, giới thiệu các mẫu xe chiến lược và triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trong nước.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống bán hàng, Tasco Auto cũng đang đầu tư xây dựng hạ tầng trạm sạc nhằm phục vụ các dòng xe điện.

Cùng với việc lắp đặt trạm sạc tại các showroom trong hệ thống, Tasco Auto đã hợp tác với ESKY - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh tại Việt Nam, để phát triển mạng lưới sạc trên toàn quốc.

Đến nay, hai bên đã triển khai 24 trụ sạc và đặt mục tiêu nâng con số này lên 50 trụ sạc ngay trong quý I. Sau giai đoạn khởi đầu, hệ thống trạm sạc dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng để phủ kín toàn bộ mạng lưới các tỉnh thành, tạo nền tảng hạ tầng cần thiết cho sự phát triển của xe điện tại Việt Nam.