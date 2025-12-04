Stargazer - MPV 7 chỗ giá rẻ, nâng bảo hành đến 8 năm

Bảo hành hàng đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ

Từ tháng 12, Hyundai Stargazer được áp dụng chế độ bảo hành mở rộng lên 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước) - mức hàng đầu trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Thời gian bảo hành này là lời cam kết của hãng về độ bền của động cơ Smartstream, vốn đã được kiểm chứng trên các mẫu xe Hyundai như Accent và Creta. Trước đó, Hyundai Thành Công (HTV) từng tiên phong nâng thời gian bảo hành từ 3 năm lên 5 năm vào năm 2021, tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Hyundai Stargazer hiện được bán với mức giá từ 489 triệu đồng đến 599 triệu đồng.

Trong tháng 12, Hyundai Stargazer còn được hưởng ưu đãi lớn lên đến 86 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp từ Hyundai Thành Công và các đại lý, thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Hyundai Stargazer hiện được bán với mức giá từ 489 triệu đồng đến 599 triệu đồng, tùy vào phiên bản và trang bị. Đây cũng là một lợi thế khi xét đến các yếu tố như không gian rộng rãi, chi phí vận hành thấp và chế độ hậu mãi dài hạn.

MPV phù hợp cho gia đình 7 người

Hyundai Stargazer được định vị là mẫu MPV cỡ nhỏ hướng đến khách hàng gia đình, nhất là những gia đình có nhu cầu di chuyển nhiều người. Xe mang đến hai lựa chọn cấu hình chỗ ngồi: 6 chỗ với ghế captain seat ở hàng ghế thứ hai, hoặc 7 chỗ với ghế băng truyền thống, giúp người dùng dễ dàng chọn lựa phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Khi gập hàng ghế cuối, không gian chứa đồ của Stargazer có thể lên đến 585 lít, đáp ứng tốt cho các chuyến đi cuối tuần hoặc những lần cần chở nhiều đồ đạc.

Trang bị trên xe cũng rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, với màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto (có hỗ trợ kết nối không dây), cùng với tính năng sạc không dây chuẩn Qi và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, giúp hành khách ở cả ba hàng ghế đều cảm thấy thoải mái.

Trang bị trên xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình.

An toàn vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu

Để đảm bảo an toàn tối đa, gói an toàn Hyundai SmartSense được trang bị trên phiên bản cao cấp, giúp tăng cường bảo vệ gia đình trong những chuyến đi dài hoặc khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Về khả năng vận hành, Hyundai Stargazer sử dụng động cơ Smartstream G1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo McPherson ở phía trước và thanh xoắn phía sau mang lại cảm giác êm ái, ổn định khi vào cua hay di chuyển qua những đoạn đường xấu.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu 5,98 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 6,98 lít/100 km trong đô thị và 5,4 lít/100 km trên đường cao tốc, Hyundai Stargazer khá tiết kiệm trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Cùng những ưu đãi và bảo hành vượt trội, Hyundai Stargazer là lựa chọn phù hợp cho các gia đình Việt hiện nay.

Nhiều lựa chọn khác trong tháng 12

Bên cạnh Hyundai Stargazer, trong tháng 12 khách hàng còn có thể lựa chọn nhiều mẫu xe khác nằm trong chương trình ưu đãi của Hyundai Thành Công Việt Nam, bao gồm Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Danh sách các xe được hưởng ưu đãi:

Giá trị khuyến mại trên đã bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch kim trị giá 10 triệu đồng.

Với riêng các mẫu Santa Fe, Accent và Stargazer, khi khách hàng chọn hình thức giảm trực tiếp còn được tặng bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000km, tăng giá trị sử dụng lâu dài, phù hợp với khách quan tâm chi phí bảo dưỡng.

Chương trình được áp dụng cho các hợp đồng mua bán thành công trong tháng 12 tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công trên toàn quốc.