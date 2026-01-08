Sở hữu VinFast Vero X trước Tết chỉ từ 0 đồng trả trước

Mẫu xe tối ưu cho người dùng đô thị

Những ngày cuối năm, Hà Nội liên tục chìm trong “làn sương xám” của bụi mịn, nhiều thời điểm ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức đáng báo động. Mong muốn góp phần giảm phát thải môi trường, chị Thanh Yến (Hà Nội) bắt đầu nghiêm túc tính chuyện đổi sang xe điện.

Sau nhiều ngày tìm hiểu và so sánh các mẫu xe máy điện trên thị trường, chị Yến quyết định “chốt” VinFast Vero X - mẫu xe điện hội đủ những tiêu chí mà người dùng đô thị tìm kiếm: thiết kế đẹp, đi xa, công nghệ hiện đại và giá hợp lý.

Thiết kế hiện đại của Vero X (Ảnh: VinFast).

Theo chị Yến, điều khiến chị ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy Vero X chính là thiết kế hiện đại, dáng xe thanh thoát. Yên xe được tối ưu cho tư thế ngồi tốt nhất, giúp lưng thẳng, không đau mỏi nếu phải chạy xe lâu. Phần tay dắt, ốp càng hay chắn bùn cũng được thiết kế tinh gọn và đẹp mắt, tạo cảm giác chiếc xe cao cấp. Mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng cũng là lý do thuyết phục vị khách hàng này.

Với kích thước phù hợp vóc dáng người Việt và trọng lượng chỉ 92kg, chị Yến dễ dàng dắt xe và xoay trở trong phố. “Tôi cao 1m58 mà ngồi vẫn rất thoải mái, chân chạm đất tự tin, quay đầu trong ngõ cũng không bị chới với”, chị Yến nói.

Vero X còn ghi điểm với loạt trang bị hiện đại: cụm màn hình màu TFT hiển thị sắc nét dưới nắng gắt, hệ thống đèn full LED và đèn pha Projector giúp chiếu sáng tốt khi di chuyển vào buổi tối. Chìa khóa thông minh một chạm cho phép khóa - mở nhanh chóng. Ứng dụng đi kèm cho phép tìm xe trong bãi đỗ, rất hữu ích khi đi siêu thị hay khu chung cư. Cốp xe rộng tới 35 lít đủ để hai mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ cá nhân, phù hợp với thói quen mang theo nhiều đồ của các chị em công sở.

Thích thiết kế và trang bị của xe, nhưng khả năng vận hành mới là yếu tố để chị Yến chọn mua xe. Trải nghiệm lái thử lần đầu, chị nhận thấy Vero X tăng tốc mượt, đủ lực để vượt xe, leo dốc khi cần.

Theo chị Yến, Vero X được VinFast thiết kế rất thực tế: xe cho phép lắp thêm một pin phụ đặt trong cốp. Khi chỉ dùng 1 pin, chị vẫn có thể đi thoải mái tới 134km - thích hợp cho lịch trình đi làm, chở con đi học và loanh quanh nội thành. Còn khi cần đi xa, bộ pin phụ sẽ giúp mở rộng tầm vận hành lên đến 262 km.

“Từ lúc có Vero X, tôi chẳng phải canh sạc từng ngày nữa. Tuần sạc 1-2 lần là đủ, đi đâu cũng thấy yên tâm,” chị Yến nói.

Chỉ từ 0 đồng trả trước nhận xe ngay

Quyết định mua Vero X của chị Yến càng trở nên dễ dàng hơn khi VinFast triển khai chương trình khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện trong năm 2026. Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, nhưng với mức hỗ trợ 6% giá xe đến hết ngày 31/12, khách hàng chỉ phải chi từ 32,8 triệu đồng để sở hữu.

Khách hàng trải nghiệm và tìm hiểu về Vero X (Ảnh: VinFast).

“Xe thuộc phân khúc cao cấp, trang bị ổn, giá cạnh tranh. Lại cộng thêm ưu đãi hiện tại thì tôi thấy hợp lý”, anh Minh Đức (Hà Nội), người vừa tranh thủ đặt mua Vero X để hưởng loạt ưu đãi, nhận xét.

Bên cạnh đó, người dùng có thể trả góp lên tới 100% giá trị xe, có nghĩa khách hàng không cần chi đồng nào trả trước mà vẫn có thể nhận xe ngay.

Ngoài giá bán dễ tiếp cận, chi phí “nuôi” Vero X cũng được đánh giá là dễ chịu. Chủ xe sạc điện tại các trạm V-Green đang được miễn phí đến tháng 5/2027. Trong khi đó, chi phí bảo dưỡng xe điện thấp do ít chi tiết phải thay thế. Đi kèm đó là chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Giúp người dùng tiết kiệm từ chi phí ban đầu cho tới chi phí sử dụng, loạt chính sách của VinFast được kỳ vọng sẽ có hiệu quả thúc đẩy người dân các thành phố lớn chuyển từ xe xăng sang xe điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết.