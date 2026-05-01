Skoda Kodiaq 2026 tăng giá 148 triệu đồng, bổ sung tính năng cho ADAS

Về thiết kế ngoại thất, Skoda Kodiaq phiên bản 2026 không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Phần đầu xe vẫn được trang bị hệ thống đèn chiếu dạng Matrix LED, đèn pha LED phân tầng.

Phần đuôi xe Kodiaq 2026 vẫn có điểm nhấn là cụm đèn hậu LED chữ C, kéo dài nối liền hai bên. So với phiên bản tiền nhiệm, Kodiaq 2026 được trang bị thêm một số cảm biến ở đầu xe, đuôi xe và trên gương chiếu hậu.

Skoda Kodiaq 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.659mm, với chiều dài cơ sở 2.790mm. Cả hai phiên bản Premium và Sportline đều được trang bị mâm 19 inch. Với thông số trên, không gian sử dụng cho 7 chỗ ngồi chỉ ở mức đủ dùng.

Tương tự ngoại thất, không gian bên trong xe Kodiaq 2026 không có nhiều thay đổi so với phiên bản 2025. Điểm nhấn vẫn là màn hình thông tin giải trí 13 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Màn hình sau vô lăng kích thước 10 inch, ghế thể thao bọc da Alcantara (bản Sportline), sạc không dây, điều hoà tự động 3 vùng, cửa sổ trời (Sportline)… là các trang bị tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trên phiên bản 2026, Skoda đã nâng cấp một số chi tiết bên trong xe Kodiaq 2026, như túi khí bên hông, rèm che nắng hàng ghế sau, khay để đồ ở trung tâm hàng ghế sau, giá đỡ điện thoại hàng ghế sau, hộp đựng rác 2 bên, hay bảo vệ viền cửa. Tất cả các trang bị này thuộc gói Simply Clever Family có trên phiên bản Kodiaq Sportline 2026.

Trong khi nội/ngoại thất không có nhiều nâng cấp, gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên phiên bản 2026 của Kodiaq đã được Skoda bổ sung đáng kể.

Ở phiên bản 2026, gói ADAS trên Kodiaq được bổ sung các tính năng như: hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, hỗ trợ giữ và định tâm làn đường, cảnh báo điểm mù và mở cửa, kiểm soát hành trình thích ứng, tự động đỗ xe và hỗ trợ tình huống khẩn cấp.

Skoda Kodiaq 2026 vẫn được trang bị hệ thống động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Theo công bố của Skoda, Kodiaq 2026 vẫn được bán ra với hai phiên bản, gồm: Premium và Sportline, có giá tương ứng là 1,628 tỷ và 1,668 tỷ đồng.

Với giá bán trên, mẫu SUV cỡ D của Skoda hiện có giá cao hơn phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng), Volkswagen Tiguan (1,688 tỷ đồng), Kia Sorento (1,149-1,419 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).

